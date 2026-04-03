Não é Havaí, nem Maldivas: praia brasileira supera destinos famosos e já foi eleita 7 vezes a melhor do mundo

Águas cristalinas, preservação ambiental e paisagens únicas colocam o Brasil no topo do turismo mundial

Daniella Bruno - 03 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/CVC)

O turismo internacional costuma valorizar destinos paradisíacos que combinam águas cristalinas, paisagens preservadas e experiências únicas.

Ao longo dos anos, locais como ilhas tropicais e praias isoladas conquistaram destaque global e se tornaram referência quando o assunto é beleza natural.No entanto, essa lógica vem sendo transformada. Novos rankings mostram que o protagonismo não se limita aos destinos tradicionais.

Nesse cenário, o Brasil assume posição de destaque com um litoral que chama atenção mundial — especialmente com a Baía do Sancho, que se consolidou como uma das melhores praias do planeta.

Beleza natural que conquista o mundo

A Baía do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha (Pernambuco), reúne características que a colocam em um patamar elevado no turismo global.

Suas águas cristalinas garantem alta visibilidade, enquanto a rica vida marinha transforma o local em um dos melhores pontos para mergulho.

Além disso, as falésias cobertas por vegetação nativa criam um cenário único e preservado. O acesso mais restrito também contribui diretamente para a conservação ambiental. Dessa forma, o fluxo controlado de visitantes mantém o equilíbrio entre turismo e natureza.

Como resultado, o destino oferece uma experiência diferenciada. O visitante não apenas contempla a paisagem, mas se conecta diretamente com um ambiente praticamente intocado.

Reconhecimento internacional e liderança global

Esse conjunto de fatores explica o reconhecimento internacional. A Baía do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha (Pernambuco), consolidou-se sete vezes como o destino costeiro definitivo ao ser eleita a melhor praia do mundo pelo site TripAdvisor, ao vencer em 2024.

Além disso, esse título não representa um feito isolado. Pelo contrário, ele reforça uma consistência rara no cenário turístico mundial. A praia mantém sua posição de destaque ao longo dos anos, superando destinos consagrados como Havaí e Maldivas.

Consequentemente, esse reconhecimento fortalece o turismo brasileiro. O fluxo de visitantes aumenta, a economia local se beneficia e o país amplia sua visibilidade internacional.

Mais do que um destino, uma referência

A Baía do Sancho não se limita a ser um ponto turístico. Ela se transforma em referência global de preservação e beleza natural. Ao mesmo tempo, mostra que o Brasil possui destinos capazes de liderar rankings internacionais com autoridade.

Por isso, visitar o local vai além do lazer. Trata-se de uma experiência completa, que une contemplação, exclusividade e contato direto com a natureza. Assim, o país não apenas participa do turismo global — ele redefine seus padrões.

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