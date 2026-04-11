Onde assistir Juventude x Goiás neste sábado (11) pela Série B do Brasileirão

Líder da Série B e invicto na temporada, o Goiás encara o Juventude fora de casa de olho em mais um resultado para seguir no topo da tabela

Gustavo de Souza - 11 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Juventude e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem cenários bastante diferentes neste início de competição.

O Juventude tenta aproveitar o fator casa para buscar a primeira vitória na Série B e encerrar uma sequência negativa que já dura sete partidas. Em meio à turbulência na temporada, o time da Serra chega pressionado após derrota para o rival Caxias pela Sul-Sudeste, em atuação duramente criticada pela diretoria. Atualmente, a equipe ocupa a vice-lanterna da tabela.

Do outro lado, o Goiás vive momento mais estável e confiante. Líder da Série B e ainda invicto na temporada, o Esmeraldino quer manter a boa fase e seguir no topo da competição. Sob o comando do técnico Daniel Paulista, a equipe acumula 20 partidas sem derrota e chega embalada para mais um desafio fora de casa.

A expectativa é de um duelo movimentado, com o Juventude tentando reagir na competição e o Goiás defendendo sua liderança.

Onde assistir Juventude x Goiás neste sábado (11) pela Série B do Brasileirão

Data: sábado, 11 de abril de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

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