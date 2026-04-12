6 alimentos que você nunca deve dar ao seu cachorro e que podem causar sérios problemas de saúde, segundo veterinários

Itens comuns na rotina doméstica podem esconder ameaças silenciosas para os melhores amigos

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

A humanização dos animais de estimação trouxe cães para dentro de casa, mas também introduziu um perigo invisível: o compartilhamento de refeições humanas.

O que para nós é fonte de prazer ou nutrição, para o metabolismo canino pode ser fatal. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), a intoxicação alimentar por alimentos domésticos é uma das causas mais frequentes de atendimentos de emergência em clínicas particulares.

Isso ocorre porque o fígado e os rins dos cães não possuem enzimas específicas para processar certas substâncias químicas presentes em ingredientes comuns, transformando um simples “petisco” em uma crise sistêmica.

6 alimentos que você nunca deve dar ao seu cachorro e que podem causar sérios problemas de saúde, segundo veterinários

1. Chocolate e Cafeína

Contêm teobromina e cafeína, substâncias que os cães metabolizam muito lentamente. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o acúmulo desses componentes causa hiperatividade, tremores, convulsões e arritmia cardíaca grave, podendo levar ao óbito em poucas horas.

2. Cebola e Alho

Independentemente de estarem crus, cozidos ou em pó, contêm dissulfetos e tiossulfatos que destroem os glóbulos vermelhos do animal. O consumo contínuo ou em grandes doses provoca anemia hemolítica profunda, deixando o animal fraco e com as mucosas pálidas.

3. Uvas e Passas

Mesmo em quantidades mínimas, esses frutos podem causar insuficiência renal aguda súbita. A ciência veterinária ainda discute a toxina exata, mas o dano aos néfrons é documentado por instituições como a American Kennel Club (AKC) como irreversível em muitos casos de ingestão.

4. Adoçante

Chamado também de Xilitol, este adoçante, presente em gomas de mascar e alimentos dietéticos, causa uma liberação massiva de insulina no organismo canino. O resultado é uma hipoglicemia severa (queda de açúcar no sangue) e insuficiência hepática fulminante em menos de 24 horas após o consumo.

5. Abacate

Possui uma substância chamada persina, que em humanos é inofensiva, mas em cães pode causar problemas gastrointestinais severos e acúmulo de líquido nos pulmões. Além disso, o alto teor de gordura pode desencadear uma pancreatite aguda.

6. Nozes (Macadâmias)

A ingestão desta noz provoca uma reação tóxica específica que afeta os sistemas digestivo e nervoso. Os sintomas incluem fraqueza nas patas traseiras, vômitos, hipertermia e depressão do sistema nervoso central, manifestando-se geralmente em até 12 horas.

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