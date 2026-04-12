Acidente entre carro e moto deixa vítima fatal em estrada rural de Terezópolis de Goiás

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local da ocorrência

Ícaro Gonçalves - 12 de abril de 2026

Acidente ocorreu em estrada de Terezópolis de Goiás (Fotos: Reprodução)

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na tarde deste domingo (12), em uma estrada vicinal na zona rural de Terezópolis de Goiás. A ocorrência envolveu um automóvel e uma motocicleta por volta das 17h.

O Portal 6 apurou que a colisão aconteceu em uma via que dá acesso à região da Fazenda Santa Branca. O impacto mobilizou equipes de atendimento e segurança para o local.

Após a batida, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na cena do acidente. Outra pessoa envolvida também ficou gravemente ferida, mas o estado não foi detalhado.

O acidente envolveu um carro modelo Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda Biz. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

Uma das pessoas envolvidas seria um homem idoso, de 76 anos. Mais informações a qualquer momento.

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