Acidente entre carro e moto deixa vítima fatal em estrada rural de Terezópolis de Goiás

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local da ocorrência

Ícaro Gonçalves -
acidente deixa vitima fatal em Terezópolis de Goiás
Acidente ocorreu em estrada de Terezópolis de Goiás (Fotos: Reprodução)

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na tarde deste domingo (12), em uma estrada vicinal na zona rural de Terezópolis de Goiás. A ocorrência envolveu um automóvel e uma motocicleta por volta das 17h.

O Portal 6 apurou que a colisão aconteceu em uma via que dá acesso à região da Fazenda Santa Branca. O impacto mobilizou equipes de atendimento e segurança para o local.

Após a batida, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na cena do acidente. Outra pessoa envolvida também ficou gravemente ferida, mas o estado não foi detalhado.

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O acidente envolveu um carro modelo Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda Biz. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

Uma das pessoas envolvidas seria um homem idoso, de 76 anos. Mais informações a qualquer momento.

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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