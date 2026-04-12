Apostas de Goiânia acertam números na Mega-Sena e levam juntas mais de R$ 120 mil

Mesmo sem vencedor na faixa principal, goianos conseguiram levar uma fatia do prêmio para casa

Isabella Valverde - 12 de abril de 2026

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A sorte sorriu para alguns moradores de Goiás, que acordaram com a feliz notícia de que acertaram a quina da Mega-Sena 2995 e levaram para casa parte do prêmio milionário sorteado neste sábado (11).

Os números sorteados no concurso foram: 08, 29, 42, 49, 50 e 58.

Os felizardos são de Goiânia: um bolão registrado na lotérica “A Sorte Está no Ar” e uma aposta simples feita na Agência Lotérica Nova Suíça.

Juntos, os goianos faturaram R$ 126.924,15. A aposta simples levou R$ 42.308,07, enquanto o bolão garantiu R$ 84.616,08.

Como ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 45 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!