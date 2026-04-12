Apostas de Goiânia acertam números na Mega-Sena e levam juntas mais de R$ 120 mil
Mesmo sem vencedor na faixa principal, goianos conseguiram levar uma fatia do prêmio para casa
A sorte sorriu para alguns moradores de Goiás, que acordaram com a feliz notícia de que acertaram a quina da Mega-Sena 2995 e levaram para casa parte do prêmio milionário sorteado neste sábado (11).
Os números sorteados no concurso foram: 08, 29, 42, 49, 50 e 58.
Os felizardos são de Goiânia: um bolão registrado na lotérica “A Sorte Está no Ar” e uma aposta simples feita na Agência Lotérica Nova Suíça.
Juntos, os goianos faturaram R$ 126.924,15. A aposta simples levou R$ 42.308,07, enquanto o bolão garantiu R$ 84.616,08.
Como ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 45 milhões.
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