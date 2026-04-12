Copa do Mundo no Brasil: conheça os estádios que vão receber os jogos femininos da FIFA

Com oito arenas confirmadas, Brasil transforma o legado de 2014 no palco da primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA na América do Sul

Gustavo de Souza - 12 de abril de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Ricardo Viana)

A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem cenário definido no Brasil e, além disso, marca um momento histórico para o futebol. Pela primeira vez, o torneio será realizado na América do Sul, com partidas entre 24 de junho e 25 de julho, reunindo 32 seleções em oito cidades brasileiras.

Ao anunciar as sedes, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) aproveita parte importante do legado da Copa masculina de 2014.

Dessa forma, as arenas escolhidas já são conhecidas do público e, ao mesmo tempo, passam a ocupar papel central em uma edição que promete ampliar a visibilidade do futebol feminino no país.

Estádios

Os jogos da Copa serão disputados em oito estádios:

Mineirão, em Belo Horizonte;

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília;

Arena Castelão, em Fortaleza;

Beira-Rio, em Porto Alegre;

Arena de Pernambuco, em Recife;

Maracanã, no Rio de Janeiro;

Arena Fonte Nova, em Salvador;

Arena Itaquera, em São Paulo, também chamada de Neo Química Arena.

Além disso, a escolha encerra o processo de seleção conduzido pela FIFA a partir de 12 cidades candidatas. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a definição levou em conta critérios técnicos, estrutura urbana, rede hoteleira, mobilidade e capacidade de operação para um torneio desta dimensão.

Entre os palcos confirmados, o Maracanã surge como uma das principais referências do Mundial. Nesse sentido, a CBF informou que a final acontecerá no estádio carioca, o que reforça o simbolismo de uma arena historicamente ligada a grandes eventos do futebol internacional.

Por fim, a FIFA divulgará a tabela completa nos próximos passos da organização.

Até lá, a definição dos estádios já funciona como marco da contagem regressiva para um torneio que busca unir estrutura, alcance nacional e, consequentemente, gerar impacto duradouro sobre o futebol feminino no Brasil.

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