De frango frito a R$ 85 bilhões: conheça o empresário que transformou um negócio simples em um império bilionário

Fundador transformou um cardápio simples de frango frito em uma das redes mais lucrativas dos EUA

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma ideia considerada fracasso por professores e investidores acabou se tornando um dos negócios mais lucrativos do setor de fast food nos Estados Unidos.

O responsável por essa virada é Todd Graves, fundador da rede Raising Cane’s, que construiu um império avaliado em mais de US$ 17 bilhões.

O que começou com uma proposta simples, focada apenas em tiras de frango, hoje se consolidou como uma das operações mais eficientes do mercado.

Persistência transformou rejeição em sucesso

No início da trajetória, Graves enfrentou uma série de recusas. Seu plano de negócio foi mal avaliado na universidade e rejeitado por bancos e investidores.

Sem apoio, ele decidiu financiar o próprio sonho. Trabalhou longas jornadas em uma refinaria e chegou a pescar no Alasca para juntar dinheiro. Em 1996, conseguiu abrir a primeira unidade com recursos próprios e um pequeno empréstimo.

Cardápio simples virou vantagem competitiva

Ao contrário de concorrentes que apostam na variedade, o Raising Cane’s manteve um cardápio enxuto ao longo dos anos. A rede vende basicamente tiras de frango, batatas fritas, torrada texana, salada de repolho e um único molho.

Essa simplicidade permitiu reduzir custos e aumentar a eficiência. Cada unidade da rede fatura, em média, cerca de US$ 6,6 milhões por ano, valor que chega a ser o dobro de concorrentes diretos.

Crescimento acelerado e estratégia digital

Atualmente, a empresa possui quase 900 unidades e registrou mais de US$ 5 bilhões em vendas em 2024. A estratégia de crescimento inclui forte presença nas redes sociais, parcerias com celebridades e expansão acelerada.

O empresário mantém mais de 90% do negócio e planeja ampliar ainda mais a operação, com a meta de chegar a 1.600 restaurantes e alcançar US$ 10 bilhões em faturamento.

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