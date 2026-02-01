Chega ao Brasil a maior rede de fast food do mundo investindo R$ 3,2 bilhões e gerando 25 mil empregos
Mixue Ice Cream & Tea, gigante chinesa de sorvetes e chás, planeja estreia no Brasil com investimento bilionário e criação de milhares de empregos
A Mixue Ice Cream & Tea, considerada a maior rede de fast food do mundo em número de lojas, prepara sua chegada ao Brasil. Por isso, a empresa escolheu São Paulo para abrir a primeira unidade no país.
A loja funcionará no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista. Além disso, o centro comercial confirmou que o espaço ficará no terceiro piso do empreendimento.
Nesse contexto, a Mixue anunciou um investimento de R$ 3,2 bilhões no Brasil. Com isso, a empresa projeta gerar cerca de 25 mil empregos até 2030, entre vagas diretas e indiretas.
Quem é a Mixue
A Mixue surgiu em 1997, na cidade de Zhengzhou, na China. Desde então, a marca cresceu de forma acelerada.
No momento, a rede soma mais de 45 mil lojas no mundo. Assim, supera cadeias tradicionais como McDonald’s e Starbucks em número de unidades.
O cardápio reúne sorvetes, chás gelados, sucos e bebidas à base de chá. Por esse motivo, os preços acessíveis ajudaram a popularizar a marca em vários países.
Por que o Brasil entrou no radar
A empresa aposta no mercado brasileiro devido ao alto consumo de bebidas geladas. Além disso, o país oferece espaço para expansão no setor de franquias.
Dessa forma, parte do investimento deve fortalecer a cadeia produtiva local. A Mixue estuda utilizar insumos brasileiros, como frutas, em seus produtos.
Ao mesmo tempo, a primeira loja seguirá o padrão internacional da marca, com foco no público jovem e no consumo rápido.
Impacto no mercado
A chegada da Mixue amplia a concorrência no segmento de sobremesas e bebidas. Por outro lado, redes já consolidadas precisarão disputar espaço com a nova marca.
Com isso, o plano de expansão pode aquecer o mercado de trabalho. As vagas devem surgir, principalmente, nas áreas de atendimento, logística e operação de lojas.
Nesse cenário, especialistas veem o movimento como um sinal de confiança no mercado brasileiro.
Modelo de expansão
A Mixue cresce por meio de franquias. Assim, o modelo reduz custos e acelera a abertura de novas unidades.
A estratégia já funciona em países da Ásia e Oceania. Por fim, a empresa aposta na América Latina para manter o ritmo de crescimento.
