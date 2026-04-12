Motorista com sinais de embriaguez acerta muro e portão de casa enquanto moradores dormiam em Anápolis

Homem teria perdido o controle do carro e atingido a frente de uma residência no Setor Santa Clara durante a madrugada

Portal 6 Da Redação -
Motorista com sinais de embriaguez acerta muro e portão de casa enquanto moradores dormiam em Anápolis
Veículo, que não estaria em situação regular conforme a legislação de trânsito, acabou sendo removido do local. (Foto: Reprodução)

Um susto tirou o sono de moradores do Setor Santa Clara, em Anápolis, na madrugada deste domingo (12), após um motorista de 42 anos colidir o carro contra o muro e o portão de uma residência.

Segundo apurado pelo Portal 6, o impacto foi tão forte que os moradores, de 30 e 33 anos, acordaram assustados e saíram para verificar o que havia acontecido. Do lado de fora, encontraram o veículo parado após atingir a estrutura do imóvel.

Ao ser abordado, o condutor alegou que o automóvel teria apresentado falha no sistema de freios, o que teria impedido que ele evitasse a batida. No entanto, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e teve até mesmo dificuldade para sair do carro depois da colisão.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da situação, ele foi encaminhado à delegacia para passar por avaliação clínica e para os demais procedimentos legais.

O veículo, que não estaria em situação regular conforme a legislação de trânsito, acabou sendo removido do local. Já os moradores foram orientados sobre as medidas que podem ser adotadas diante dos danos causados à residência.

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