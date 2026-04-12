Nem híbrido, nem elétrico: a nova tecnologia que recarrega o carro enquanto anda e pode acabar com os postos de gasolina

Solução que começa a ganhar espaço no setor automotivo promete mudar a relação dos motoristas com autonomia, recarga e consumo no dia a dia

Layne Brito - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A indústria automotiva vive uma corrida silenciosa por alternativas que consigam unir praticidade, economia e menos dependência das formas tradicionais de abastecimento.

Em meio ao avanço dos elétricos e às limitações ainda enfrentadas por parte dos motoristas, uma tecnologia chamada REEV começa a ganhar espaço justamente por oferecer um caminho diferente, capaz de transformar a experiência ao volante sem exigir uma mudança tão brusca de hábito.

REEV é a sigla para veículo elétrico com extensor de autonomia.

Na prática, isso significa que o carro é movido sempre por motor elétrico, enquanto um motor a combustão entra em ação apenas para gerar energia quando a bateria baixa.

Ou seja: ele não movimenta diretamente as rodas, mas ajuda a manter o sistema funcionando e amplia o alcance do veículo.

É justamente esse detalhe que coloca a tecnologia no centro das atenções.

Embora muita gente ainda associe o sistema a um híbrido tradicional, a lógica aqui é diferente: a sensação ao volante continua sendo de um elétrico, mas com uma espécie de “reserva” energética para longas distâncias.

Esse formato tem chamado atenção porque tenta resolver uma das maiores barreiras para a popularização dos eletrificados: o medo de ficar sem carga no meio do caminho.

Em vez de depender exclusivamente de pontos de recarga, o veículo consegue seguir viagem com apoio do gerador a combustão, o que reduz a ansiedade de autonomia e torna a transição mais atraente para quem ainda desconfia dos elétricos puros.

Ainda assim, a promessa de que essa tecnologia “dispensa carregador” precisa ser vista com cautela.

O REEV pode, sim, continuar rodando sem depender apenas da tomada, mas isso não elimina a possibilidade nem a vantagem da recarga externa.

Na prática, o sistema também permite carregar a bateria fora do carro, preservando os benefícios da condução elétrica no uso diário.

O impacto dessa mudança vai além da engenharia.

À medida que soluções como o REEV avançam, o setor automotivo passa a testar um modelo de transição mais flexível, menos preso à lógica dos combustíveis fósseis e também menos dependente de uma infraestrutura perfeita de recarga.

Por isso, a discussão já não gira apenas entre carros a combustão, híbridos e elétricos: tecnologias intermediárias começam a ganhar força e podem mudar a forma como motoristas, montadoras e até os próprios postos de combustível enxergam o futuro da mobilidade.

Se essa solução vai mesmo acabar com os postos de gasolina, ainda é cedo para afirmar.

Mas uma coisa já está clara: o REEV surge como uma das apostas mais estratégicas da indústria para tornar a eletrificação mais prática, menos traumática e muito mais próxima da realidade de quem ainda não se sente pronto para depender só da tomada.

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