Onde assistir Atlético-GO x Londrina neste domingo (12) pela Série B do Brasileirão

Pressionado após três derrotas seguidas, o Atlético-GO recebe o Londrina em busca dos primeiros pontos na Série B

Gustavo de Souza - 12 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Atlético-GO e Londrina entram em campo neste domingo (12), às 20h30, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos neste início de competição e que enxergam a partida como decisiva para suas pretensões na tabela.

O Atlético-GO chega pressionado após um começo de campanha muito abaixo do esperado. Lanterna da Série B, o Dragão ainda não pontuou e acumula derrotas para Operário, Náutico e Vila Nova nas três primeiras rodadas.

Diante da torcida, a equipe goiana tenta reagir rapidamente para deixar a última colocação e iniciar uma recuperação no torneio.

Do outro lado, o Londrina tenta se firmar na parte de cima da classificação. O Tubarão ocupa a décima posição, com quatro pontos, e busca retomar o caminho das vitórias após uma sequência de resultados variados.

Depois de estrear com triunfo sobre o Novorizontino por 3 a 1, a equipe empatou em 2 a 2 com o Goiás e acabou derrotada pelo Sport por 2 a 1 na rodada anterior.

Para o Dragão, a partida representa a chance de virar a chave na competição; para o Tubarão, a missão é pontuar fora de casa e seguir competitivo neste início de campeonato.

Onde assistir Atlético-GO x Londrina neste domingo (12) pela Série B do Brasileirão

Data: domingo, 12 de abril de 2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Disney+ (streaming)

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