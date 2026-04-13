Colocar papel higiênico na geladeira: para que serve e por que é recomendado

Truque simples e pouco conhecido tem chamado atenção por ajudar em um problema comum dentro da cozinha sem exigir esforço ou gasto extra.

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Portal6)

À primeira vista, a ideia pode até parecer estranha para muita gente. Afinal, poucos imaginariam que um item tão comum do banheiro pudesse ganhar espaço dentro da geladeira.

Ainda assim, esse hábito tem sido adotado por muitas pessoas justamente por prometer uma solução prática para um incômodo frequente no dia a dia.

Em meio à correria da rotina, qualquer dica capaz de facilitar a conservação dos alimentos e melhorar o ambiente interno do eletrodoméstico acaba despertando curiosidade.

E, nesse caso, o segredo está em algo simples, barato e fácil de encontrar, que pode ajudar mais do que parece.

Papel higiênico ajuda a absorver umidade

A principal função de colocar papel higiênico na geladeira é ajudar na absorção da umidade acumulada no interior do aparelho.

Com isso, o truque pode colaborar para deixar o ambiente mais seco e equilibrado, especialmente em locais onde a condensação costuma ser mais frequente.

Essa absorção também pode influenciar na conservação de alguns alimentos, já que o excesso de umidade tende a acelerar o desgaste de frutas, verduras e outros produtos armazenados por mais tempo.

Item também pode reduzir odores

Outro motivo que faz muita gente aderir à dica está na redução de cheiros desagradáveis.

Como o papel ajuda a absorver parte da umidade do ambiente, ele também pode amenizar odores que se acumulam com o passar dos dias dentro da geladeira.

A recomendação, porém, é que o rolo usado fique reservado apenas para essa finalidade e seja trocado periodicamente, para que continue cumprindo bem a função.

Embora não substitua a limpeza regular do eletrodoméstico, o truque pode servir como um apoio extra na rotina doméstica.

Simples, acessível e curioso, o uso do papel higiênico na geladeira vem ganhando espaço justamente por unir praticidade e baixo custo.

Para muita gente, é uma daquelas soluções inesperadas que fazem diferença sem complicar a vida.

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