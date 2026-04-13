Com menos de R$ 20, é possível fazer essa sobremesa fácil, prática e muito saborosa

A praticidade na execução dela permite que qualquer pessoa consiga um resultado final surpreendente

Magno Oliver - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Em um cenário onde o custo de vida exige criatividade na cozinha, a união entre morango e chocolate surge como a solução definitiva para quem busca sofisticação sem gastar muito.

A tendência da “confeitaria democrática”, que ganha força em 2026, foca em utilizar ingredientes básicos de supermercado para replicar sabores de vitrine.

Esta receita específica, inspirada em técnicas de montagem em camadas, utiliza o contraste entre a acidez da fruta e a cremosidade do ganache para criar um doce de travessa que serve até seis pessoas.

Ao custo médio de R$ 18,50 em redes de varejo, o prato prova que o prazer gastronômico não precisa estar atrelado a orçamentos inflacionados, sendo ideal para jantares de última hora ou almoços de domingo.

Com menos de R$ 20, é possível fazer essa sobremesa fácil, prática e muito saborosa

Lista de Ingredientes

Morangos: 1 bandeja (aprox. 250g) frescos e limpos;

Leite condensado: 1 caixa ou lata (395g);

Creme de leite: 2 caixas (200g cada), uma para o creme branco e outra para a cobertura;

Chocolate em barra: 1 unidade (80g a 100g) tipo meio amargo ou ao leite;

Manteiga/Margarina: 1 colher de chá (opcional, para dar brilho ao creme).

Modo de Preparo

O Creme Base: Em uma panela, misture o leite condensado, uma caixa de creme de leite e a manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que a mistura comece a desgrudar levemente do fundo (ponto de brigadeiro mole). Reserve e deixe esfriar completamente.

A Base de Frutas: Lave bem os morangos, retire as folhas verdes e corte-os ao meio ou em fatias. Forre o fundo de um refratário de vidro com as frutas, criando uma camada uniforme.

A Primeira Camada: Despeje o creme branco já frio sobre os morangos na travessa, espalhando com uma espátula para cobrir todos os espaços.

A Cobertura (Ganache): Pique o chocolate e derreta-o no micro-ondas (em intervalos de 30 segundos) ou em banho-maria. Assim que estiver fluido, misture a segunda caixa de creme de leite até obter um creme liso e brilhante.

Cubra o creme branco com a ganache de chocolate. Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas antes de servir para garantir a consistência ideal.

Veja a receita na íntegra:

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