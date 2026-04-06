Adeus lodo na calçada: pedreiro explica como deixá-la zero-quilômetro de novo, sem gastar muito

Mistura com ingredientes simples e baratos promete eliminar lodo de calçadas de forma rápida, prática e sem danificar o piso

Gabriel Dias - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Manter a calçada limpa pode parecer uma tarefa simples, mas, na prática, o acúmulo de lodo transforma o espaço em um risco constante.

Além de comprometer a aparência, a sujeira torna o piso escorregadio e perigoso — especialmente em áreas úmidas e sombreadas.

No entanto, uma solução caseira vem chamando a atenção justamente por prometer resolver esse problema sem exigir esforço ou altos gastos.

A receita, que viralizou nas redes sociais, aposta em ingredientes comuns e acessíveis, com um custo baixo e aplicação simples.

Mistura simples promete resultado eficaz

A combinação utiliza três itens fáceis de encontrar: vinagre de álcool, bicarbonato de sódio e água. Juntos, eles formam uma reação efervescente que ajuda a soltar o lodo e combater os microrganismos responsáveis pela sujeira.

Diferente de produtos mais agressivos, como o cloro, essa solução reduz o risco de manchas ou danos ao piso, tornando-se uma alternativa mais segura para diferentes tipos de calçada.

Aplicação prática facilita o processo

O preparo é direto: basta misturar os ingredientes em um balde com água e aplicar sobre a área afetada. Após alguns minutos de ação, o lodo já começa a se desprender com facilidade.

Para finalizar, a recomendação é utilizar uma lavadora de alta pressão, que remove os resíduos com eficiência e revela uma superfície visivelmente mais limpa.

Além do baixo custo, o método se destaca pela praticidade e pelo resultado imediato. Para quem busca uma alternativa simples e funcional, a solução caseira surge como uma opção eficiente para recuperar o aspecto das calçadas sem complicação.

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