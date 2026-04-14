Identificado o motociclista que morreu em acidente na BR-153 enquanto viajava de Anápolis para Goiânia

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos após colisão

Pedro Pedro Ribeiro -
Identificado o motociclista que morreu em acidente na BR-153 enquanto viajava de Anápolis para Goiânia
(Foto: Reprodução)

Um motociclista de 29 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-153, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (14).

A vítima, identificada como Lucas da Silva Santos, de 29 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser quando colidiu na traseira de uma Fiat Strada branca, nas proximidades da base da Triunfo, na região do Residencial Aldeia do Vale.

De acordo com informações apuradas pelo Portal 6, o jovem seguia de Anápolis para Goiânia no momento da batida.

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Após o impacto, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), mas não resistiu aos ferimentos.

O óbito foi confirmado às 11h47, já na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como morte acidental de trânsito e deve ser investigado para esclarecer as circunstâncias da colisão.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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