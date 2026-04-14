Tadeu Schmidt anuncia abertura de inscrições para o BBB 27

"Não faz de qualquer jeito não, capricha. Conte sua história. A gente quer muito te conhecer", disse o apresentador

Folhapress - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Durante a edição de hoje do BBB 26 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou a abertura das inscrições para o BBB 27.

Após o fim do Sincerão, o apresentador anunciou. “O momento que você estava aguardando de conquistar uma vaga no maior reality show do país. A partir de agora, estão abertas as inscrições do BBB 27.”

“Não faz de qualquer jeito não, capricha. Conte sua história. A gente quer muito te conhecer”, disse Tadeu Schmidt.

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