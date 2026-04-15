Mega-Sena acumula em R$ 52 milhões: veja quanto rende e como mudar de vida

No último concurso, de número 2996, realizado nesta segunda-feira (14), as dezenas sorteadas foram: 07, 09, 27, 38, 49 e 52

Isabella Valverde - 15 de abril de 2026

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O sonho de se tornar milionário está mais vivo do que nunca com a Mega-Sena, que acumulou e pode pagar uma bolada de R$ 52 milhões no próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (16). A expectativa é grande entre os apostadores, que veem a chance de mudar completamente suas vidas com essa fortuna.

No último concurso, de número 2996, realizado nesta segunda-feira (14), as dezenas sorteadas foram: 07, 09, 27, 38, 49 e 52. Ninguém acertou as seis dezenas, o que levou ao acúmulo do prêmio para o próximo sorteio.

Quanto rende R$ 52 milhões na conta?

Uma quantia como R$ 52 milhões, se bem aplicada, pode gerar um rendimento mensal significativo, garantindo uma vida de luxo sem a necessidade de gastar o valor principal. Em um cenário de investimentos conservadores, como a poupança, o rendimento pode não ser o mais atrativo, mas ainda assim representaria uma renda passiva considerável.

Para quem busca otimizar os ganhos, opções como CDBs que rendem 100% do CDI podem oferecer retornos ainda maiores, mesmo após a dedução do Imposto de Renda.

Como apostar e concorrer ao prêmio?

Para concorrer aos R$ 52 milhões, os interessados podem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada pela Caixa ou através do site oficial das Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta, com seis números, é de R$ 5,00.

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