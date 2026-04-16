Paralisação de servidores da educação pode afetar milhares de alunos em Goiânia nesta sexta-feira (17)

Mobilização pode suspender atividades em rede municipal, que atende mais de 30 mil estudantes

Pedro Ribeiro - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Trabalhadores da rede municipal de educação de Goiânia devem realizar uma paralisação das atividades na manhã desta sexta-feira (17).

A mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e deve reunir professores e servidores administrativos em uma Assembleia Extraordinária marcada para as 8h30, no Cepal do Setor Sul.

A paralisação pode impactar diversas unidades escolares da capital, com suspensão das atividades no período matutino.

Atualmente, a rede municipal conta com centenas de unidades de ensino, incluindo Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Centros de Educação Infantil (CEIs) e Escolas Municipais, que atendem mais de 30 mil estudantes.

Entre as principais reivindicações da categoria estão a reformulação do plano de carreira dos trabalhadores administrativos, o pagamento de progressões em atraso e a valorização salarial.

Também fazem parte da pauta a aplicação da chamada Lei do Descongela, a convocação de aprovados em concursos públicos e melhorias no atendimento oferecido pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas).

Outros pontos incluem críticas à terceirização da merenda escolar, demandas relacionadas à inclusão em unidades de ensino e questões previdenciárias.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação (SME), mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

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