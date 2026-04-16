Paralisação de servidores da educação pode afetar milhares de alunos em Goiânia nesta sexta-feira (17)
Mobilização pode suspender atividades em rede municipal, que atende mais de 30 mil estudantes
Trabalhadores da rede municipal de educação de Goiânia devem realizar uma paralisação das atividades na manhã desta sexta-feira (17).
A mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e deve reunir professores e servidores administrativos em uma Assembleia Extraordinária marcada para as 8h30, no Cepal do Setor Sul.
A paralisação pode impactar diversas unidades escolares da capital, com suspensão das atividades no período matutino.
Atualmente, a rede municipal conta com centenas de unidades de ensino, incluindo Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Centros de Educação Infantil (CEIs) e Escolas Municipais, que atendem mais de 30 mil estudantes.
Entre as principais reivindicações da categoria estão a reformulação do plano de carreira dos trabalhadores administrativos, o pagamento de progressões em atraso e a valorização salarial.
Também fazem parte da pauta a aplicação da chamada Lei do Descongela, a convocação de aprovados em concursos públicos e melhorias no atendimento oferecido pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas).
Outros pontos incluem críticas à terceirização da merenda escolar, demandas relacionadas à inclusão em unidades de ensino e questões previdenciárias.
O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação (SME), mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.
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