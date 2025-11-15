Bia de Lima é reeleita presidente do Sintego com mais de 6 mil votos de diferença

Deputada estadual seguirá no comando do sindicato no quadriênio 2025–2029 após vitória expressiva sobre a chapa adversária

Danilo Boaventura - 15 de novembro de 2025

Chapa 1 comemorou resultado. (Foto: Divulgação)

Bia de Lima foi reeleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) com mais de 6 mil votos de diferença para o segundo colocado. A Chapa 1, liderada pela deputada estadual, venceu a eleição e continuará no comando da entidade no quadriênio 2025–2029.

A votação ocorreu entre terça e sexta-feira (12 a 14) e foi aberta a cerca de 50 mil filiados distribuídos por 37 regionais. Bia, ligada ao PT e à Central Única dos Trabalhadores (CUT), disputava com a chapa encabeçada pelo professor João Batista de Coelho Cunha, representante do PSOL e da Central Sindical e Popular (Conlutas).

Com a vitória, Bia de Lima permanece na presidência e Ludmylla Morais, da rede municipal de Goiânia, assumirá a vice-presidência da entidade.

Após a apuração, a deputada destacou a ampla vantagem obtida nas urnas e agradeceu o apoio das regionais e da base do sindicato. Para ela, o resultado reforça o compromisso da chapa com a defesa dos profissionais da educação.

A vice-presidente eleita também comemorou a vitória e afirmou que a gestão trabalhará em conjunto com os filiados ao longo dos próximos quatro anos, com foco na valorização da categoria em todo o Estado.

