Planta pouco conhecida pode ser a solução para manter o jardim bonito e evitar pragas

Ela chama atenção pela beleza discreta, mas o que muita gente ainda não sabe é que sua presença pode mudar o jardim

Layne Brito - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem cultiva plantas em casa sabe que manter o jardim saudável exige atenção constante. Em poucos dias, pulgões, insetos e até pequenos invasores podem comprometer folhas, flores e até o crescimento das espécies.

Diante disso, muita gente acaba recorrendo a produtos químicos ou soluções caras, sem saber que há alternativas simples e naturais capazes de ajudar no controle dessas pragas.

Entre essas opções, uma planta pouco conhecida vem ganhando destaque por unir beleza e funcionalidade no dia a dia.

Beleza no jardim e proteção natural

A planta em questão é a capuchinha, conhecida pelas flores coloridas e formato delicado.

Apesar do visual ornamental, ela tem uma função estratégica no jardim.

Isso porque a capuchinha atrai pulgões para si, funcionando como uma espécie de “planta armadilha”.

Com isso, ela ajuda a proteger outras espécies ao redor, evitando que as pragas se espalhem pelo restante do espaço.

Além disso, seu cultivo próximo a hortas e canteiros pode contribuir para um ambiente mais equilibrado, reduzindo a necessidade de intervenções mais agressivas.

Cultivo simples e eficiente

Outro ponto positivo é a facilidade de cultivo. A capuchinha se adapta bem a diferentes ambientes e não exige cuidados complexos.

O ideal é mantê-la em locais com boa incidência de luz solar e solo bem drenado. As regas devem ser moderadas, evitando excesso de água.

Com poucos cuidados, a planta cresce rapidamente e pode ajudar tanto na estética quanto na proteção do jardim.

Ao unir praticidade e funcionalidade, a capuchinha se torna uma alternativa interessante para quem busca manter o jardim bonito e livre de pragas de forma natural.

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