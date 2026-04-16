Planta pouco conhecida pode ser a solução para manter o jardim bonito e evitar pragas
Ela chama atenção pela beleza discreta, mas o que muita gente ainda não sabe é que sua presença pode mudar o jardim
Quem cultiva plantas em casa sabe que manter o jardim saudável exige atenção constante. Em poucos dias, pulgões, insetos e até pequenos invasores podem comprometer folhas, flores e até o crescimento das espécies.
Diante disso, muita gente acaba recorrendo a produtos químicos ou soluções caras, sem saber que há alternativas simples e naturais capazes de ajudar no controle dessas pragas.
Entre essas opções, uma planta pouco conhecida vem ganhando destaque por unir beleza e funcionalidade no dia a dia.
Beleza no jardim e proteção natural
A planta em questão é a capuchinha, conhecida pelas flores coloridas e formato delicado.
Apesar do visual ornamental, ela tem uma função estratégica no jardim.
Isso porque a capuchinha atrai pulgões para si, funcionando como uma espécie de “planta armadilha”.
Com isso, ela ajuda a proteger outras espécies ao redor, evitando que as pragas se espalhem pelo restante do espaço.
Além disso, seu cultivo próximo a hortas e canteiros pode contribuir para um ambiente mais equilibrado, reduzindo a necessidade de intervenções mais agressivas.
Cultivo simples e eficiente
Outro ponto positivo é a facilidade de cultivo. A capuchinha se adapta bem a diferentes ambientes e não exige cuidados complexos.
O ideal é mantê-la em locais com boa incidência de luz solar e solo bem drenado. As regas devem ser moderadas, evitando excesso de água.
Com poucos cuidados, a planta cresce rapidamente e pode ajudar tanto na estética quanto na proteção do jardim.
Ao unir praticidade e funcionalidade, a capuchinha se torna uma alternativa interessante para quem busca manter o jardim bonito e livre de pragas de forma natural.
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