Saiba quem é a influenciadora de Anápolis que foi presa em operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro

Com conteúdos focados em vida fitness e beleza, Sara Monteiro foi presa em São Paulo suspeita de envolvimento com organização criminosa

Gustavo de Souza - 16 de abril de 2026

Nascida em Anápolis, Miss Umberlândia é presa em operação contra o tráfico de drogas (Imagem: Reprodução/Instagram de Sara Monteiro)

A influenciadora Sara Monteiro, de 36 anos, natural de Anápolis, foi presa na última quarta-feira (15), em São Paulo, durante uma ação da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Luxury.

A ofensiva apura um esquema interestadual de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Segundo o G1, a goiana é apontada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) como uma das principais investigadas do caso.

Sara havia se mudado recentemente para São Paulo. Antes disso, morava em um condomínio na região Sul de Uberlândia, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PF, ela integrava o núcleo financeiro do grupo investigado. A corporação sustenta que a influenciadora mantinha relação com um dos líderes da organização e seria beneficiária direta dos valores obtidos com a atividade ilegal.

As apurações indicam ainda que ela teria participado de estratégias para ocultar recursos, com viagens frequentes e gastos elevados. Apesar disso, não exerceria função de comando.

A investigação também identificou a presença de Sara em uma chácara na zona rural de Uberlândia, apontada como ponto de apoio logístico para o transporte de drogas.

No cumprimento do mandado de prisão temporária, foram apreendidos celulares e um notebook. Ela poderá responder por tráfico, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

Quem é Sara Monteiro?

Natural de Anápolis, Sara vivia em Uberlândia havia cerca de seis anos. Em fevereiro de 2025, recebeu o título de Cidadã Honorária do município.

Nas redes sociais, publicava conteúdos sobre estética, rotina fitness, procedimentos de beleza e viagens, além de manter negócios no setor estético e já ter trabalhado com vestuário feminino.

A Operação Luxury mobilizou cerca de 160 policiais em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de prisão, com apreensão de 14 veículos, 58 celulares, duas armas de fogo e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 61 milhões.

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