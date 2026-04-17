Adeus, trânsito: São Paulo testa carro voador elétrico com autonomia de 100 km e capacidade para 4 passageiros

Uma inovação silenciosa promete transformar radicalmente a maneira como as pessoas se deslocam

Magno Oliver - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/TV TEM)

A capital paulista consolidou sua posição como polo de inovação em mobilidade aérea global ao realizar os primeiros testes assistidos de um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

O protótipo, equipado com oito propulsores elétricos independentes, foi projetado para transportar até quatro passageiros em rotas metropolitanas, oferecendo uma autonomia de 100 quilômetros por carga.

Este marco tecnológico visa mitigar um dos maiores gargalos da metrópole: o congestionamento terrestre. Ao utilizar propulsão limpa, a iniciativa não apenas promete agilidade, mas também se alinha às metas de descarbonização do setor de transportes, atraindo olhares de investidores e autoridades internacionais para o potencial logístico do espaço aéreo urbano brasileiro.

O projeto arquitetado para São Paulo vai além da aeronave, englobando a implementação de “vertiportos”, plataformas específicas para embarque e desembarque estrategicamente distribuídas em pontos de alto fluxo.

Segundo dados técnicos dos desenvolvedores, a operação foca na integração direta com os principais aeroportos e centros empresariais, reduzindo trajetos que levariam horas para poucos minutos.

A segurança é garantida pela redundância dos oito motores, que permitem a estabilidade do voo mesmo em caso de falhas parciais.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) já acompanha os protocolos de certificação, garantindo que o gerenciamento do tráfego aéreo de baixa altitude ocorra em harmonia com as diretrizes de segurança vigentes e a malha de helicópteros já existente na cidade.

Com o sucesso dos voos iniciais, o cronograma de implementação entra agora em uma fase de refinamento operacional e estruturação de malha.

O plano prevê que, em um futuro próximo, o serviço funcione de forma compartilhada, democratizando o acesso a uma tecnologia que antes era restrita à aviação executiva convencional.

A expectativa é que a capital paulista sirva de modelo para outras megacidades globais, provando a viabilidade econômica de rotas aéreas estratégicas.

O encerramento desta fase de testes marca o início de uma nova contagem regressiva para a operação comercial, sinalizando que a solução para o caos do trânsito paulistano pode estar, finalmente, a alguns metros acima do asfalto.

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