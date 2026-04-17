Conheça o prédio mais alto de Goiás, com 51 andares e 210 metros de altura, que está sendo construído em Rio Verde

Projeto oferece desde apartamentos compactos até coberturas luxuosas equipadas com piscinas e academias exclusivas

Davi Galvão Davi Galvão -
Dubai Business Tower será a maior de todo o Centro-Oeste. (Foto: Divulgação)
Dubai Business Tower será a maior de todo o Centro-Oeste. (Foto: Divulgação)

E quem diria que, em pleno 2026, Goiânia ficaria a pouco mais de 200 km da grande Dubai? Não a cidade, mas sim o Complexo Dubai, que está sendo construído em Rio Verde e prestes a ter o maior prédio não apenas de Goiás, mas de todo o Centro-Oeste.

Com 210 metros de altura e 51 andares, a torre principal, chamada Dubai Business, redefine o horizonte do Sudoeste goiano e estabelece um novo marco para a engenharia civil brasileira, superando os maiores arranha-céus da capital do estado.

O empreendimento é uma iniciativa da DSA Engenharia e representa um investimento que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão.

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O projeto foi concebido sob o modelo de uso misto, integrando quatro torres que se dividem entre finalidades corporativas e residenciais.

Além dos espaços privados, o complexo abrigará um centro comercial com lojas e serviços diversos, criando uma nova dinâmica urbana para a região.

Na parte habitacional, o projeto oferece desde apartamentos compactos até coberturas luxuosas equipadas com piscinas e academias exclusivas.

O cronograma de obras segue em ritmo acelerado, com a estrutura da torre principal já tendo alcançado 193 metros de sua altura total. A previsão é que duas das quatro torres, incluindo a Dubai Business, sejam entregues em dezembro deste ano.

Já a conclusão definitiva do projeto, com as duas torres restantes, está programada para 2030.

A magnitude da obra reflete a força econômica de Rio Verde, que detém o título de maior produtora de soja de Goiás. Com um PIB de R$ 16,3 bilhões e uma renda per capita de R$ 65,9 mil, valor que supera drasticamente a média estadual de R$ 37,4 mil.

O município consolida sua posição como a quarta maior economia do estado e um polo de atração para grandes investimentos imobiliários.

Top 10

Após erguida, a Dubai Business deve figurar entre as 10 maiores torres de todo o país, confira como está o ranking atualmente:

1. Yachthouse by Pininfarina (Torre 2): 294,1m – Balneário Camboriú (SC)
2. Yachthouse by Pininfarina (Torre 1): 294m Balneário Camboriú (SC)
3. One Tower: 290m – Balneário Camboriú (SC)
4. Niraj Towers: 250,1m – Balneário Camboriú (SC)
5. Boreal Tower: 241m – Balneário Camboriú (SC)
6. Titanium Tower: 240m – Balneário Camboriú (SC)
7. Infinity Coast Tower: 234,8m – Balneário Camboriú (SC)
8. Paseo Alto das Nações Torre 2: 219m – São Paulo (SP)
9. Vitra by Pininfarina: 211,5m – Balneário Camboriú (SC)
10. VR Tower: 208m – Itapema (SC)

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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