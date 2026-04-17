Ex-ator de Malhação, aos 43 anos, diz não se encaixar nos padrões masculinos atuais

Desabafos corajosos de um famoso expõem a necessidade de revisitar conceitos antigos sobre a existência humana

Magno Oliver - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/@eudiogoventurieri/CO)

O ator Diogo Venturieri, lembrado por sua participação em temporadas icônicas de Malhação nos anos 2000, trouxe à tona uma reflexão sobre a masculinidade na maturidade.

Aos 43 anos, o artista usou redes sociais e entrevistas recentes para compartilhar um processo de introspecção. Com isso, chegou a uma conclusão clara: ele não se encaixa nos padrões tradicionais e estéticos ainda impostos aos homens.

Venturieri viveu o auge da exposição como galã juvenil. Agora, ele usa sua voz para questionar esses modelos. Para o ator, envelhecer e se redescobrir não devem estar presos a rótulos ou comportamentos herdados.

Reflexão sobre padrões masculinos

A mudança apresentada pelo ator não é apenas estética. Ela também envolve comportamento e emoções.

Segundo ele, a cobrança por uma postura invulnerável e por um físico impecável impacta diretamente a saúde mental. Além disso, limita a liberdade de expressão individual.

Esse posicionamento acompanha uma discussão global. Especialistas em sociologia e psicologia já apontam uma crise nos modelos tradicionais de masculinidade.

Nova fase e identificação do público

O ex-galã afirma que, ao chegar aos 40 anos, passou a priorizar o bem-estar psicológico. Ele também passou a aceitar suas vulnerabilidades.

Com isso, se afastou de uma performance de gênero que não representa mais quem ele é. Esse posicionamento gerou identificação entre seguidores da mesma faixa etária.

Atualmente, Venturieri mantém uma relação mais equilibrada com a própria imagem. Ele busca projetos que permitam uma atuação mais humanizada e menos comercial.

Além disso, embora o mercado ainda valorize estereótipos, o ator acredita que há abertura para mudanças. Para ele, novos espaços surgem para quem desafia esses padrões.

Ao compartilhar sua trajetória, Diogo amplia o debate sobre masculinidade. Ele defende que homens possam evoluir além das pressões sociais. Assim, se posiciona como referência de uma masculinidade mais consciente e autêntica.

“Hoje parece que existe uma pressão para seguir um tipo de comportamento que não representa todos os homens”, afirma.

“Eu comecei a perceber que havia quase uma obrigação de se adaptar a um padrão estético específico. Para mim, isso nunca fez sentido”, completou.

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