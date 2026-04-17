Vídeo de alunos de escola municipal de Anápolis viraliza e chama atenção nas redes sociais

Gravação feita dentro da sala de aula mostra estudantes em coreografia animada e tem repercutido entre internautas

Pedro Pedro Ribeiro -
Vídeo de alunos de escola municipal de Anápolis viraliza e chama atenção nas redes sociais
(Foto: Reprodução/@empedroludovico)

Um vídeo gravado na Escola Municipal Pedro Ludovico, em Anápolis, tem chamado a atenção nas redes sociais e já ultrapassa 1 milhão de visualizações, além de acumular quase 30 mil curtidas.

Nas imagens, alunos aparecem realizando uma coreografia sincronizada ao som da trend conhecida como “Six Seven”, que tem feito sucesso tanto no TikTok quanto no Instagram.

O que mais chamou a atenção dos internautas foi a desenvoltura das crianças, que demonstraram ritmo, coordenação e muita animação durante a apresentação.

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O registro mostra a sala de aula transformada em um verdadeiro palco, com os estudantes completamente engajados na atividade, sorrindo e acompanhando cada batida da música.

Com passos ensaiados e bastante entrosamento, os alunos executam a dança com precisão, o que ajudou a impulsionar o vídeo e gerar uma enxurrada de comentários, muitos elogiando tanto os estudantes quanto a iniciativa da escola.

A trend “Six Seven” utiliza um trecho da música “6-7-8”, do rapper norte-americano 2Rare, e se popularizou justamente pela batida acelerada e pela coreografia.

O desafio consiste em uma sequência de movimentos rápidos com os pés, combinados com gestos coordenados com as mãos, exigindo atenção, ritmo e repetição, algo que os alunos demonstraram dominar com facilidade no vídeo.

 

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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