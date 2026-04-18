Trump manda acelerar acesso a psicodélicos

"Se for bom, queremos que seja totalmente aprovado rapidamente", disse Trump na cerimônia de assinatura

Folhapress - 18 de abril de 2026

(Foto: Reuters/Folhapress)

MARCELO LEITE – Agora é oficial: o presidente dos EUA, Donald Trump, quer acesso rápido a substâncias psicodélicas para transtornos mentais. Ele assinou na manhã de sábado (18) ordem executiva destinando US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) de contrapartida federal para duplicar investimentos em testes clínicos de novos medicamentos para tratar, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

“Se for bom, queremos que seja totalmente aprovado rapidamente”, disse Trump na cerimônia de assinatura. “Ou funciona, ou não funciona. Eu imagino que já tenha havido muita pesquisa, pesquisa indireta, talvez, a pesquisa definitiva -pessoas que tomaram”, acrescentou, deixando evidente o valor que empresta à opinião individual.

E fez piada, como registrou o boletim Psychedelic Alpha: “Vocês acham que o Biden conseguiria fazer isso?”

Psicodélicos contam com apoiadores de peso em sua administração, como Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde, e Marty Makary, diretor da agência reguladora de fármacos e alimentos, a FDA.

Republicanos proeminentes como Rick Perry, que foi governador do Texas e secretário de Energia no primeiro governo Trump, fazem campanha para legalizar a ibogaína (substância derivada da raiz da planta africana Tabernanthe iboga) como tratamento para TEPT, condição por trás de 18 suicídios diários de veteranos de guerra.

No comunicado sobre a ordem executiva, a Casa Branca destacou em maiúsculas o item “Acelerando tratamentos para beneficiar todos os americanos, especialmente nossos bravos veteranos militares”: “Os EUA há muito enfrentam dificuldades para lidar com o fardo das taxas de suicídio e de doenças mentais graves no país, sendo que nossos veteranos frequentemente sofrem em maior medida”.

Bem atrás de Trump, na cerimônia, estava o podcaster Joe Rogan, um apoiador que passou a criticar sua política doméstica e internacional. Como seu programa tem mais de 16 milhões de seguidores, aparentemente o presidente quer agradá-lo num ano de eleições legislativas.

A ibogaína tem sido mais usada para tratar dependência química, inclusive no Brasil, e por ordem de Trump recebe agora sinal verde para a FDA aceitar pedidos de licença como novo fármaco. Ela se popularizou entre ex-combatentes traumatizados, muitos dos quais viajam ao México em busca da droga.

Também estava na assinatura o entusiasta Bryan Hubbard, da ONG Americans for Ibogaine, que deu um salve “a nossos irmãos e irmãs no Gabão” e caprichou na retórica: “A proibição federal da medicina psicodélica nos EUA chegou ao fim. Todos aqueles que lutaram por este dia, ao longo de décadas de luta monumental, sacrifício e sofrimento, podem agora declarar uma vitória seminal em prol da vida, da liberdade e da busca pela felicidade.”

O tema ibogaína e veteranos esteve em debate na sexta (17) no primeiro dia da conferência Psychedelic Culture, realizada pelo Instituto Chacruna no Brava Theater de São Francisco, Califórnia (EUA). O psicólogo brasileiro Bruno Ramos Gomes, que acompanha pacientes de ibogaína tratados pelo médico Bruno Rasmussen Chaves no Brasil, participou de um debate sobre o documentário “In Waves and War”.

Segundo Gomes, a discussão se deu principalmente em torno do fato de que os EUA não olham para outras vítimas de suas guerras, só para o próprio lado. Questionou-se, por exemplo, se esse destaque para a ibogaína não seria uma forma de apropriação cultural, de “recolonização”.

De todo modo, não deixa de ser uma boa notícia, avalia a antropóloga Bia Labate, diretora executiva do Instituto Chacruna. “É interessante que a ibogaína, de certa maneira, seja uma substância menos conhecida, que tem menos estigma, carrega menos uma imagem de alucinógeno, de substância maligna [em comparação com LSD]. Isso ajuda a avançar o reconhecimento.”

Não está claro se a ordem executiva vai apressar também outras substâncias, como MDMA (ecstasy) e psilocibina (contida em cogumelos alucinógenos), em teste para transtornos como depressão, ansiedade e obsessão compulsiva. O ecstasy para TEPT sofreu um golpe duro em agosto de 2024, quando a FDA rejeitou pedido da empresa Lykos.

Mas pode ser que sim, em especial porque já terminou o teste clínico de fase 3 de psilocibina para depressão de outra companhia, Compass Pathways. Este será, provavelmente, o primeiro medicamento do tipo aprovado para uso clínico comercial nos EUA, cujos regulamentos biomédicos boa parte dos países tende a seguir.

Curiosamente, a assinatura ocorreu na véspera do Dia da Bicicleta (19 de abril), data em que se comemora a primeira viagem lisérgica intencional, quando o químico suíço Albert Hofmann ingeriu a substância e voltou pedalando para casa, vendo tudo que era sólido se dissolver à sua volta.

O jornalista Marcelo viajou a São Francisco a convite do Instituto Chacruna.