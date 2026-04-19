Segundo estudos, pais da nova geração estão criando crianças mimadas

Na tentativa de acertar, muitos adultos estão mudando completamente a forma de educar — mas alguns desses caminhos podem trazer consequências inesperadas para o futuro dos filhos

Daniella Bruno - 19 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

As transformações sociais das últimas décadas mudaram profundamente a forma como as famílias se organizam e educam seus filhos.

Valores, rotinas e até a relação entre pais e crianças passaram por uma reconfiguração, acompanhando um mundo mais dinâmico e emocionalmente consciente.

Nesse contexto, especialistas têm observado um novo fenômeno comportamental.

Mais do que falta de limites, a criação atual reflete escolhas e adaptações dos próprios pais — e, segundo estudos, esse movimento pode estar contribuindo para a formação de crianças com menor tolerância à frustração.

Entre proteção e excesso, o desafio do equilíbrio

Muitos pais atuais cresceram sob modelos mais rígidos e autoritários. Como resposta, buscam oferecer uma infância mais leve e acolhedora. No entanto, ao evitar repetir erros do passado, acabam, em alguns casos, indo para o extremo oposto.

Nesse sentido, surge a chamada “paternidade helicóptero”, marcada pela superproteção. Os pais antecipam problemas, resolvem dificuldades e tentam eliminar qualquer tipo de desconforto.

Como resultado, a criança deixa de vivenciar desafios essenciais para o desenvolvimento emocional.

Além disso, a negociação constante substitui regras claras. Em vez de estabelecer limites consistentes, tudo passa a ser discutido. Consequentemente, a criança pode ter dificuldade em reconhecer autoridade e lidar com estruturas sociais, como a escola.

Ao mesmo tempo, a rotina acelerada intensifica outro comportamento: a compensação pela ausência.

Muitos pais, sentindo culpa pela falta de tempo, cedem com mais facilidade ou recorrem ao consumo para agradar. Dessa forma, o “não” se torna cada vez mais raro — e, com isso, perde sua função educativa.

A construção da resiliência e seus impactos no futuro

A ausência de frustrações no dia a dia tem um efeito direto no desenvolvimento emocional. A criança precisa enfrentar pequenos desafios para aprender a lidar com erros, perdas e limites.

Quando isso não acontece, surge uma baixa tolerância à frustração. Assim, diante de críticas ou dificuldades, a reação tende a ser mais intensa, seja com ansiedade, desistência ou irritação.

Além disso, o excesso de proteção pode impactar o desempenho escolar e social. Crianças que não desenvolvem autonomia encontram mais dificuldades para resolver problemas sozinhas e tomar decisões.

Por outro lado, especialistas destacam que o equilíbrio é possível — e necessário. O modelo chamado de “autoritativo” combina afeto com firmeza. Ou seja, os pais estabelecem regras claras, mas explicam, dialogam e incentivam a autonomia.

Consequentemente, esse estilo favorece o desenvolvimento de crianças mais seguras, empáticas e preparadas para lidar com desafios reais.

O papel dos limites na formação emocional

Estabelecer limites não significa ser rígido ou distante. Pelo contrário, significa oferecer segurança emocional. Quando a criança entende até onde pode ir, ela se sente mais estável e confiante.

Além disso, permitir o tédio e pequenas frustrações é fundamental. Esses momentos estimulam a criatividade, a paciência e a capacidade de adaptação. Ou seja, são essenciais para o crescimento saudável.

Nesse sentido, a chamada “autoridade amorosa” ganha destaque. Ela une firmeza e acolhimento, mostrando que dizer “não” também é uma forma de cuidado.

Educar para o mundo real, não para evitar conflitos

Portanto, o desafio da parentalidade moderna não está em escolher entre rigidez e permissividade, mas em encontrar equilíbrio. Proteger é importante, mas preparar é essencial.

Ao permitir que os filhos enfrentem frustrações e compreendam limites, os pais contribuem para a formação de adultos mais resilientes, conscientes e emocionalmente preparados.

No fim, educar não é facilitar todos os caminhos, mas ensinar como caminhar — mesmo diante das dificuldades.

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