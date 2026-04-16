Pessoas dos anos 60 e 70 desenvolveram dureza emocional por falta de atenção na infância, segundo a psicologia

Eles aprenderam a sobreviver antes de aprender a sentir — e, por isso, carregam até hoje uma força silenciosa que muitas vezes esconde emoções nunca expressadas

Daniella Bruno - 16 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Cada geração carrega marcas profundas do contexto em que cresceu. Valores, comportamentos e formas de se relacionar não surgem por acaso — eles se moldam a partir das experiências vividas, das exigências sociais e das condições familiares de cada época.

Nesse sentido, a psicologia tem revisitado o passado para compreender melhor os adultos de hoje. Ao analisar esse cenário, especialistas apontam que a chamada dureza emocional da geração X não é traço de personalidade, mas resultado direto de um ambiente que exigia adaptação constante e pouca abertura para o afeto.

Autonomia precoce moldou adultos resistentes e independentes

Antes de tudo, você precisa entender o contexto. Crianças das décadas de 60 e 70 cresceram com muito menos supervisão. Enquanto hoje o cuidado é constante, naquela época a autonomia surgia como necessidade.

Primeiramente, o fenômeno das “crianças da chave no pescoço” ilustra essa realidade. Muitas passavam o dia sozinhas, organizavam suas rotinas e assumiam responsabilidades cedo. Dessa forma, aprenderam rapidamente a se virar sem depender de apoio constante.

Além disso, essa independência precoce desenvolveu uma mentalidade prática. Em vez de esperar ajuda, essas crianças resolviam problemas por conta própria. Consequentemente, se tornaram adultos altamente funcionais e resistentes.

No entanto, essa autonomia teve um custo emocional. Ao priorizar a sobrevivência e a responsabilidade, o espaço para o cuidado afetivo ficou limitado.

Falta de validação emocional gerou dureza como mecanismo de defesa

Ao mesmo tempo, o ambiente familiar reforçava uma lógica pragmática. Os pais focavam em garantir o básico: alimentação, estudo e segurança. Emoções, por outro lado, ficavam em segundo plano.

Ausência de diálogo emocional

Pais não incentivavam a expressão de sentimentos. Assim, crianças aprendiam a guardar o que sentiam.

Pais não incentivavam a expressão de sentimentos. Assim, crianças aprendiam a guardar o que sentiam. Repressão emocional

Frases como “engole o choro” ensinavam que demonstrar vulnerabilidade era errado ou inútil.

Frases como “engole o choro” ensinavam que demonstrar vulnerabilidade era errado ou inútil. Falta de vocabulário emocional

Sem ferramentas para nomear emoções, essas crianças cresceram sem entender plenamente o que sentiam.

Como resultado, muitos desenvolveram um estoicismo forçado. Para evitar dor ou rejeição, reduziram a intensidade emocional. Dessa forma, criaram uma proteção interna — eficiente para sobreviver, mas limitada para se conectar.

Além disso, essa dureza virou identidade. A capacidade de suportar dificuldades passou a ser valorizada, enquanto a vulnerabilidade permaneceu reprimida.

Resiliência veio junto com desafios nas relações atuais

Essa formação emocional impacta diretamente as relações hoje. De um lado, a geração X carrega uma força impressionante diante de crises. Do outro, enfrenta dificuldades para expressar afeto e lidar com emoções mais profundas.

Alta capacidade de resistência

Esses indivíduos enfrentam problemas com pragmatismo e controle emocional.

Esses indivíduos enfrentam problemas com pragmatismo e controle emocional. Dificuldade de vulnerabilidade

Expressar sentimentos pode gerar desconforto ou até bloqueio.

Expressar sentimentos pode gerar desconforto ou até bloqueio. Distanciamento emocional

Relacionamentos podem parecer frios, mesmo quando há cuidado genuíno.

Relacionamentos podem parecer frios, mesmo quando há cuidado genuíno. Choque geracional

Enquanto gerações mais novas valorizam terapia e expressão emocional, a geração X prioriza ação e resistência.

Consequentemente, surgem conflitos. Filhos podem interpretar a postura dos pais como frieza, enquanto os pais enxergam os filhos como sensíveis demais. No entanto, ambos refletem contextos completamente diferentes.

Compreender o passado transforma o presente

A geração X não escolheu ser emocionalmente mais dura — ela se adaptou ao ambiente em que cresceu. Ao entender esse processo, você substitui julgamento por compreensão.

Assim, reconhecer essas diferenças abre espaço para relações mais empáticas. Afinal, por trás da rigidez, muitas vezes existe apenas alguém que nunca teve a chance de aprender a expressar o que sente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!