Força Aérea Brasileira abre inscrições para cursos de formação de oficiais

Processo seletivo exige escolaridade de ensino médio e oferece benefícios como moradia, alimentação e suporte médico

Pedro Ribeiro - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/FAB)

O Comando da Aeronáutica abriu o Exame de Admissão para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria, com ingresso previsto para 2027.

Ao todo, são disponibilizadas 55 vagas para candidatos de nível médio.

As oportunidades estão distribuídas entre três áreas: 10 vagas para Oficial Aviador, 25 para Oficial Intendente e 20 para Oficial de Infantaria.

O processo seletivo é de âmbito nacional e voltado a brasileiros que desejam seguir carreira militar.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril, via portal da EPCAR, mediante pagamento de taxa de R$ 120.

Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Os aprovados ingressam na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), onde passam por formação de quatro anos em regime de internato.

Durante o período, os cadetes recebem remuneração, além de benefícios como alimentação, alojamento, fardamento e assistência médica e odontológica.

Ao final do curso, os formandos são declarados aspirantes a oficial e passam a atuar na Força Aérea Brasileira (FAB).

O processo seletivo inclui provas escritas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Inglês e Redação, previstas para o dia 5 de julho.

Além disso, os candidatos passam por inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste físico e verificação documental antes da matrícula.

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