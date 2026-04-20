Menina de 14 anos entra para a história ao conquistar vaga inédita e representar o Brasil na maior olimpíada de matemática das Américas

Estudante de escola pública de Alagoas se destaca entre as melhores do país e garante lugar em competição internacional de alto nível

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Foto: Arquivo pessoal)

Uma estudante de apenas 14 anos conquistou um feito histórico e colocou o Brasil, e especialmente o Nordeste, em destaque no cenário internacional da educação.

Lília Fernanda Sousa Costa garantiu vaga na principal olimpíada feminina de matemática das Américas e agora vai representar o país na Colômbia.

A conquista chama atenção não apenas pela idade, mas também pelo ineditismo. Isso porque ela se tornou a primeira alagoana a alcançar esse nível na competição, consolidando uma trajetória marcada por disciplina, talento e resultados expressivos.

Jovem entrou para a história da matemática no Brasil

Lília é aluna do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, em Arapiraca, e cursa o 9º ano. Mesmo ainda no ensino fundamental, ela já acumula conquistas que a colocam entre os principais talentos da matemática no país.

Dessa forma, ao terminar em 3º lugar no processo seletivo nacional, ela garantiu uma das quatro vagas da equipe brasileira na Pan-American Girls’ Mathematical Olympiad (PAGMO) 2026.

Além disso, o feito representa um marco para Alagoas, que nunca havia tido uma estudante classificada para essa competição internacional.

Caminho até a vaga exigiu alto desempenho

Para chegar até a seleção final, Lília enfrentou um processo rigoroso. Inicialmente, a disputa reuniu as 40 melhores estudantes do Brasil, com base em resultados de olimpíadas como OBM, OBMEP e outras competições nacionais.

Em seguida, as candidatas passaram por provas intensivas entre fevereiro e março. Ao final, apenas quatro nomes foram escolhidos para representar o país. Entre eles, estava a jovem alagoana.

Histórico de medalhas reforça talento

A classificação não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, Lília já vinha acumulando resultados expressivos em olimpíadas de matemática.

Em 2025, por exemplo, ela conquistou dois ouros consecutivos na OBMEP, tornando-se a primeira estudante do estado a alcançar esse feito. Além disso, também brilhou na Olimpíada Alagoana de Matemática, onde obteve outro desempenho de destaque.

Com isso, a estudante passou a figurar entre os principais nomes da matemática estudantil no Brasil.

Treinamento intenso fez a diferença

Por trás dos resultados, existe uma rotina intensa de estudos e preparação. Lília contou com apoio de professores e programas especializados, como o Núcleo de Estudos e Seleção da Ufal, que oferece treinamento avançado para alunos de alto desempenho.

Além disso, o ambiente escolar também teve papel fundamental. O Colégio Tiradentes se consolidou como um polo de formação de talentos na área, com foco em disciplina, metas e incentivo à participação em olimpíadas.

Competição reúne talentos de toda a América

A PAGMO é considerada uma das principais olimpíadas femininas de matemática das Américas. A competição segue o modelo internacional, com provas complexas divididas em dois dias.

Cada etapa exige alto nível de raciocínio lógico e preparação, reunindo estudantes de diversos países do continente. Por isso, a participação na equipe brasileira já representa um grande reconhecimento.

Nordeste ganha destaque na seleção

Outro ponto que chama atenção é a força do Nordeste na equipe brasileira. Três das quatro estudantes selecionadas são da região, o que reforça o crescimento do ensino de alto nível fora dos grandes centros.

Nesse contexto, a trajetória de Lília simboliza uma mudança importante no cenário educacional, mostrando que talentos podem surgir em qualquer lugar.

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