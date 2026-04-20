Motorista embriagado tenta fugir da PM, passa por cima de pé de policial, bate em muro e é preso em Anápolis

Policiais notaram comportamento suspeito do jovem, que dirigia em zigue-zague pela via

Davi Galvão - 20 de abril de 2026

Perseguição teve fim após motorista colidir contra o muro de uma residência. (Foto: reprodução)

Um motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (20), em Anápolis, após ignorar uma ordem de parada, ferir um tenente da Polícia Militar (PM) durante a fuga e colidir o veículo contra o muro de uma residência.

O caso teve início na Avenida Fernando Costa, nas proximidades do Parque da Jaiara, e terminou no Bairro das Bandeiras.

A ocorrência mobilizou diversas equipes após o condutor de um Toyota Corolla branco ser flagrado trafegando em zigue-zague.

O motorista chegou a parar o veículo momentaneamente, ao notar os sinais luminosos e sonoros da viatura, mas arrancou bruscamente quando a equipe se aproximou.

Na tentativa de conter a fuga, o policial efetuou um disparo contra o pneu do carro. Durante a manobra, o suspeito direcionou o veículo contra os policiais e passou com a roda sobre o pé do militar, causando uma luxação.

A perseguição terminou na Rua Jonas Duarte, onde o motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra a parede de um imóvel.

Os policiais encontraram o jovem sentado na calçada com um ferimento no nariz. No interior do automóvel, os agentes localizaram diversas garrafas de bebidas alcoólicas.

Embora apresentasse sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, desequilíbrio e forte odor etílico, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Aos policiais, ele admitiu ter consumido cerca de 12 latas de cerveja antes de assumir a direção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao jovem no local. Já o policial ferido precisou ser encaminhado ao hospital devido às fortes dores e dificuldade de locomoção.

Na Central de Flagrantes, a autoridade policial determinou a prisão do condutor pelos crimes de desobediência e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O Corolla foi apreendido e removido para o pátio, enquanto os proprietários do imóvel atingido foram identificados para as providências de reparação de danos.

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