Torta salgada de pizza: receita rápida e fácil para o lanche
Receita prática feita à mão conquista pela simplicidade e pelo sabor de pizza
Quem busca uma receita prática, econômica e saborosa para o lanche do dia a dia pode apostar em uma opção que tem conquistado muita gente nas redes sociais: a torta salgada sabor pizza. Fácil de preparar e com ingredientes simples, ela ainda permite variações de recheio conforme o gosto de cada um.
A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo Daniela de Oliveira Sipriani, no Instagram (@danielaoliveirasipriani), que mostrou o passo a passo de forma descomplicada. Segundo ela, o preparo pode ser feito totalmente à mão, mas também funciona no liquidificador, dependendo da preferência.
Receita de torta salgada sabor pizza
Ingredientes
Para a massa:
- 3 ovos inteiros
- 240 a 250 ml de leite
- ½ xícara de óleo
- Sal a gosto
- 3 xícaras de farinha de trigo (medida de 240 ml, não muito cheias)
- Temperos a gosto
- 1 colher de sopa de fermento químico (para bolo)
Para o recheio:
- Molho de tomate
- Queijo muçarela a gosto
- Requeijão (opcional)
- Calabresa fatiada fina
- Cebola bem picada ou ralada
- Orégano a gosto
- Milho, ervilha ou outros ingredientes (opcional)
Modo de preparo
Comece colocando os ovos, o leite e o óleo em uma tigela. Em seguida, adicione o sal e os temperos de sua preferência. Depois, acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture bem com um fuê até formar uma massa homogênea.
Se preferir, você também pode bater todos os ingredientes no liquidificador, o que facilita ainda mais o preparo. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
Com a massa pronta, despeje em uma forma grande, previamente untada e enfarinhada. O ideal é usar uma forma maior para que a torta fique mais fina, já que a massa cresce bastante durante o forno.
Na sequência, espalhe o molho de tomate por cima da massa. Depois, adicione o queijo muçarela, o requeijão (se quiser), a calabresa fatiada e os demais ingredientes escolhidos. Finalize com cebola e orégano.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja bem assada e dourada.
Resultado prático e saboroso
O resultado é uma torta macia, com cobertura semelhante à de pizza e recheio bem generoso. Além disso, a versatilidade da receita permite adaptar os ingredientes conforme o que você tiver em casa.
Perfeita para servir no lanche da tarde ou até em reuniões informais, a torta salgada sabor pizza se destaca justamente pela praticidade e pelo sabor que agrada diferentes paladares.
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