Misturinha para tirar o engordurado das panelas em poucos minutos

Combinação simples com ingredientes comuns ajuda a remover gordura e queimado sem esforço

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Lidar com panelas engorduradas ou queimadas é um dos desafios mais comuns na cozinha. No entanto, uma misturinha simples pode facilitar, e muito, esse processo, deixando os utensílios limpos e com aparência de novos em poucos minutos.

Com ingredientes acessíveis e técnicas corretas, é possível remover até sujeiras mais difíceis sem danificar o material da panela.

Misturinha simples ajuda a remover gordura

Entre as soluções mais eficazes, a combinação de bicarbonato de sódio com água quente se destaca. Isso porque o bicarbonato tem ação levemente abrasiva, o que ajuda a soltar a sujeira sem riscar a superfície.

Além disso, o vinagre branco pode ser usado para potencializar a limpeza, já que sua acidez dissolve resíduos mais resistentes.

Como limpar panela engordurada passo a passo

Para aplicar a técnica, o processo é simples e pode ser feito com itens que você já tem em casa.

Primeiro, coloque água suficiente para cobrir a parte suja da panela. Em seguida, adicione algumas colheres de bicarbonato de sódio e leve ao fogo.

Depois que a mistura ferver por cerca de 15 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar. Na sequência, esfregue com uma esponja macia para remover os resíduos.

Se necessário, adicione vinagre e repita o processo para potencializar o resultado.

Outras opções que ajudam na limpeza

Além da misturinha, outros itens também ajudam bastante no dia a dia.

O detergente neutro com água quente, por exemplo, facilita a remoção da gordura. Já o sal grosso funciona como um esfoliante natural, ajudando a soltar sujeiras mais pesadas.

No entanto, é importante sempre evitar esponjas abrasivas, principalmente em panelas antiaderentes.

Cada tipo de panela exige cuidado

Apesar da eficácia das técnicas, cada material exige atenção específica.

Panelas de inox suportam uma limpeza um pouco mais intensa, enquanto as de alumínio pedem mais cuidado. Já as antiaderentes exigem produtos suaves para não danificar o revestimento.

Por isso, adaptar o método ao tipo de panela evita prejuízos e aumenta a durabilidade do utensílio.

Como evitar que a panela fique engordurada

Além da limpeza, a prevenção faz toda a diferença.

Controlar o fogo, mexer os alimentos durante o preparo e lavar a panela logo após o uso ajudam a evitar o acúmulo de gordura e queimados.

Dessa forma, o processo de limpeza fica muito mais fácil no dia a dia.

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