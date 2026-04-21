Não é o micro-ondas: o equipamento eletrônico que tem que ser desligado da tomada após o uso

Apesar de parecer inofensiva no dia a dia, a torradeira exige atenção redobrada e pode representar risco quando fica ligada à tomada sem necessidade

Layne Brito - 21 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Elisa Mais Você)

Quem pensa em cuidados dentro da cozinha logo associa o micro-ondas a um dos aparelhos que mais exigem atenção. No entanto, outro equipamento bastante comum no dia a dia também merece um olhar mais cuidadoso depois de ser utilizado: a torradeira.

Discreta e presente em muitas casas, ela pode parecer inofensiva, mas exige precauções simples que fazem diferença na rotina.

O alerta está no fato de que a torradeira trabalha com aquecimento direto e, muitas vezes, acumula resíduos em seu interior ao longo do tempo.

Migalhas, desgaste natural, mau contato e até descuidos na limpeza podem transformar um item corriqueiro em uma fonte de preocupação, principalmente quando ele permanece ligado à tomada sem necessidade.

Por isso, o ideal é que, após o uso, a torradeira seja desligada da energia e receba a manutenção básica recomendada para o dia a dia.

O hábito pode parecer exagerado para alguns, mas é justamente esse tipo de cuidado que ajuda a evitar transtornos, panes e até situações mais graves dentro de casa.

Além da torradeira, outros aparelhos que geram calor também pedem atenção redobrada, especialmente em ambientes como a cozinha, onde o uso de equipamentos elétricos é constante.

Ainda assim, a torradeira chama atenção por reunir três fatores importantes: alta temperatura, uso frequente e acúmulo fácil de resíduos.

No fim das contas, a orientação é simples e vale como medida preventiva: terminou de usar a torradeira, espere o aparelho esfriar e retire da tomada.

Em meio à correria do dia a dia, esse gesto rápido pode passar despercebido, mas representa um cuidado importante para manter a segurança da casa e evitar dores de cabeça.

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