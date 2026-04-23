Estacionar a moto com a placa virada para a calçada pode gerar multa? Veja o que diz o CTB

CTB não fala em “placa virada”, mas define como motos devem ser estacionadas e prevê autuação em caso de posição irregular

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Estacionar a moto com a placa virada para a calçada não configura, por si só, uma infração prevista de forma literal no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ainda assim, isso não significa que qualquer forma de parar o veículo esteja liberada, já que a legislação estabelece regras específicas para o estacionamento de motocicletas.

O ponto central da norma não é a posição da placa, mas a forma como a moto fica na vaga. Pelo CTB, veículos motorizados de duas rodas devem ser estacionados em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela, salvo quando houver sinalização indicando condição diferente.

Na prática, isso quer dizer que o condutor pode ser multado não porque deixou a placa voltada para a calçada, mas porque estacionou fora do padrão exigido pela lei. Se a moto estiver em desacordo com a posição determinada no Código ou com a sinalização do local, a autuação pode ser aplicada.

Esse tipo de enquadramento aparece no artigo 181 do CTB, que trata das infrações relacionadas ao estacionamento irregular. É justamente esse dispositivo que embasa a fiscalização quando o veículo é deixado em posição diferente da prevista para motocicletas, motonetas e ciclomotores.

A confusão costuma surgir porque muitos condutores associam a irregularidade à visibilidade da placa, quando o foco da legislação está na organização da vaga e no cumprimento do posicionamento correto. Em áreas com grande circulação de veículos, a regra também ajuda a padronizar o uso do espaço e facilita a fiscalização.

Outro ponto importante é que a sinalização da via sempre deve ser observada. Se houver indicação específica no local, ela prevalece sobre a regra geral prevista no CTB.

Assim, a resposta é objetiva: estacionar a moto com a placa virada para a calçada não gera multa automaticamente. O problema surge quando essa posição resultar em estacionamento irregular, em desacordo com o que determina a legislação de trânsito.

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