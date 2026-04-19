Posso ultrapassar ciclista na faixa contínua? Veja o que diz o CTB

Regra sobre ultrapassagem gera dúvidas entre motoristas, mas legislação é clara sobre o que pode ou não ser feito

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A convivência entre motoristas e ciclistas nas vias ainda gera muitas dúvidas, principalmente quando o assunto é ultrapassagem. Uma das perguntas mais comuns é se o motorista pode ultrapassar ciclistas mesmo quando há faixa contínua na pista.

Embora muitos condutores considerem a manobra “necessária”, a legislação brasileira estabelece regras claras sobre essa situação. Por isso, entender o que diz o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) evita infrações e aumenta a segurança no trânsito.

É permitido ultrapassar ciclista na faixa contínua?

De forma direta, não é permitido. O CTB proíbe que o motorista ultrapasse ou circule sobre a linha contínua que divide fluxos de sentidos opostos.

Ou seja, mesmo quando o objetivo é ultrapassar um ciclista, o condutor não pode invadir a faixa contínua para realizar a manobra. Essa regra vale para qualquer situação.

O que a lei determina sobre ultrapassar ciclistas

Além dessa proibição, o CTB também define como o motorista deve agir ao ultrapassar ciclistas.

Nesse caso, o condutor precisa manter distância lateral mínima de 1,5 metro. Além disso, ele deve reduzir a velocidade durante toda a manobra.

Outro ponto importante: o motorista deve evitar a ultrapassagem em locais com pouca visibilidade, curvas ou vias estreitas, principalmente quando não consegue manter a distância segura.

Quando o motorista não deve ultrapassar

A lei exige que o condutor avalie as condições da via antes de ultrapassar.

Portanto, se a estrada obriga o motorista a invadir a faixa contínua ou impede o distanciamento mínimo, ele deve esperar o momento adequado.

Essa regra protege o ciclista, que circula com muito menos proteção no trânsito.

Penalidades para quem descumpre a regra

Quem desrespeita essa norma comete infração gravíssima. Nesse caso, o motorista recebe multa, perde pontos na CNH e ainda pode sofrer suspensão do direito de dirigir.

Além disso, essa prática aumenta o risco de acidentes, especialmente em trechos perigosos.

Segurança vem antes da pressa

Diante disso, a melhor escolha sempre será agir com responsabilidade.

Respeitar a distância, reduzir a velocidade e aguardar o momento certo para ultrapassar protege todos os envolvidos no trânsito.

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