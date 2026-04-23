Frango frito japonês: receita simples e deliciosa para fugir do comum
Crocante por fora, extremamente suculento por dentro e com um aroma irresistível de gengibre, esse frango japonês transforma ingredientes simples em uma experiência digna de restaurante
A culinária japonesa vai muito além do sushi e sashimi. Com técnicas precisas e valorização dos ingredientes, ela transforma preparos simples em pratos marcantes, equilibrando sabor, textura e aroma de forma única.
Entre frituras leves e temperos bem construídos, há receitas que surpreendem até os paladares mais acostumados.
É nesse contexto que o karaage de frango se destaca como um clássico da cozinha caseira japonesa.
Conhecido pela crocância intensa e interior suculento, o prato combina marinada aromática com um método de fritura que faz toda a diferença no resultado final.
O segredo está no tempero e na marinada
Antes de iniciar o preparo, separe os ingredientes da marinada:
- 1 kg de sobrecoxa de frango desossada (cortada em cubos)
- 2 colheres (sopa) de shoyu
- 2 colheres (sopa) de saquê culinário ou mirin
- 1 colher (chá) de gengibre ralado
- 1 colher (chá) de alho picado ou ralado
- 1 colher (chá) de óleo de gergelim torrado (opcional)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher (chá) de açúcar (opcional)
Em seguida, coloque o frango em uma tigela e adicione todos os temperos. Misture bem com as mãos para garantir que o sabor penetre na carne. Nesse momento, o gengibre ganha destaque, pois entrega o aroma característico do prato.
Depois disso, deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Caso tenha mais tempo, prolongue esse processo — isso intensifica o sabor e melhora o resultado final.
Fritura dupla garante crocância perfeita
Agora, organize os ingredientes da finalização:
- 1 ovo
- 5 colheres (sopa) de amido de milho ou fécula de batata
- Óleo vegetal suficiente para fritura por imersão
Com tudo pronto, adicione o ovo ao frango já marinado e misture bem. Em seguida, acrescente o amido e envolva todos os pedaços até formar uma camada uniforme.
Logo depois, aqueça o óleo e inicie a primeira fritura em temperatura média. Nesse estágio, o frango cozinha por dentro sem dourar demais.
Retire, deixe descansar por alguns minutos e, na sequência, aumente a temperatura do óleo. Volte com os pedaços para uma segunda fritura rápida. Esse processo garante a casquinha crocante e dourada, sem comprometer a suculência interna.
Finalização e experiência completa
Para servir, finalize com limão espremido na hora e, se quiser, acompanhe com arroz japonês, missoshiru e salada de repolho.
Assim, o karaage se transforma em mais do que um simples frango frito.
A combinação entre técnica, ingredientes e execução cria um prato equilibrado, saboroso e marcante — perfeito para quem quer explorar novos sabores sem sair de casa.
Assista ao preparo detalhado no vídeo!
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