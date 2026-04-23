Frango frito japonês: receita simples e deliciosa para fugir do comum

Crocante por fora, extremamente suculento por dentro e com um aroma irresistível de gengibre, esse frango japonês transforma ingredientes simples em uma experiência digna de restaurante

Daniella Bruno - 23 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ Canal verde Midori Brasil (vlog)

A culinária japonesa vai muito além do sushi e sashimi. Com técnicas precisas e valorização dos ingredientes, ela transforma preparos simples em pratos marcantes, equilibrando sabor, textura e aroma de forma única.

Entre frituras leves e temperos bem construídos, há receitas que surpreendem até os paladares mais acostumados.

É nesse contexto que o karaage de frango se destaca como um clássico da cozinha caseira japonesa.

Conhecido pela crocância intensa e interior suculento, o prato combina marinada aromática com um método de fritura que faz toda a diferença no resultado final.

O segredo está no tempero e na marinada

Antes de iniciar o preparo, separe os ingredientes da marinada:

1 kg de sobrecoxa de frango desossada (cortada em cubos)

2 colheres (sopa) de shoyu

2 colheres (sopa) de saquê culinário ou mirin

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (chá) de alho picado ou ralado

1 colher (chá) de óleo de gergelim torrado (opcional)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de açúcar (opcional)

Em seguida, coloque o frango em uma tigela e adicione todos os temperos. Misture bem com as mãos para garantir que o sabor penetre na carne. Nesse momento, o gengibre ganha destaque, pois entrega o aroma característico do prato.

Depois disso, deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Caso tenha mais tempo, prolongue esse processo — isso intensifica o sabor e melhora o resultado final.

Fritura dupla garante crocância perfeita

Agora, organize os ingredientes da finalização:

1 ovo

5 colheres (sopa) de amido de milho ou fécula de batata

Óleo vegetal suficiente para fritura por imersão

Com tudo pronto, adicione o ovo ao frango já marinado e misture bem. Em seguida, acrescente o amido e envolva todos os pedaços até formar uma camada uniforme.

Logo depois, aqueça o óleo e inicie a primeira fritura em temperatura média. Nesse estágio, o frango cozinha por dentro sem dourar demais.

Retire, deixe descansar por alguns minutos e, na sequência, aumente a temperatura do óleo. Volte com os pedaços para uma segunda fritura rápida. Esse processo garante a casquinha crocante e dourada, sem comprometer a suculência interna.

Finalização e experiência completa

Para servir, finalize com limão espremido na hora e, se quiser, acompanhe com arroz japonês, missoshiru e salada de repolho.

Assim, o karaage se transforma em mais do que um simples frango frito.

A combinação entre técnica, ingredientes e execução cria um prato equilibrado, saboroso e marcante — perfeito para quem quer explorar novos sabores sem sair de casa.

Assista ao preparo detalhado no vídeo!

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