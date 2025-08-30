Hambúrguer de Sushi: conheça novidade que tem chamado atenção em feiras da Grande Goiânia

Iguaria tem se espalhado em diferentes locais da Região Metropolitana da capital

Gabriella Pinheiro - 30 de agosto de 2025

Imagem mostra hambúrger de sushi. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Apostando em uma nova opção no cardápio, o estabelecimento Daiô Sushi tem se destacado nas feiras da Grande Goiânia ao oferecer um hambúrguer de sushi.

O prato é composto por uma espécie de massa de arroz japonês frito, moldado no formato de pão, recheado com salmão em pedaços, cream cheese e molho. O valor é de R$ 24,90.

No local, também é possível encontrar diferentes peças de sushi — cada uma por R$ 2,60 —, além de pratos como carpaccio de tilápia ou salmão, temakis, big hot e outras variedades.

O comércio está presente nas feiras do condomínio Jardins Valência, em Goiânia, e na Feira dos Amigos, em Goianira, às segundas-feiras.

Já às terças, o estabelecimento participa das feiras do Portal do Sol 2 (aberta ao público), Setor Vila do Pai Eterno (em Trindade), Vila Maria (em Aparecida de Goiânia) e no El Dourado.

No meio da semana, às quartas-feiras, está presente nas feiras do Portal do Sol 1, Cidade Jardim, Betão (em Aparecida de Goiânia), Igreja Matriz (Senador Canedo) e Lozandes.

Às quintas-feiras, é a vez do comércio marcar presença no condomínio Jardins Lisboa (exclusivo para moradores), e nas feiras Jardim Caraíbas (Aparecida de Goiânia) e Cepal do Jardim América.

Às sextas, o Daiô Sushi está nas feiras da Terra (Trindade), do Setor Serra Dourada 3 (em Aparecida de Goiânia) e do Jardim Guanabara 2. Já aos sábados, marca presença na Feira do Moinho dos Ventos.

Veja:

