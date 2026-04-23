Prefeitura de Minaçu divulga edital de concurso com salários acima de R$ 21 mil; veja as vagas

Período de inscrições começa no dia 26 de maio e segue até as 17h do dia 24 de junho

Davi Galvão - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Com salários que chegam a R$ 21.783,92, a Prefeitura de Minaçu publicou o edital de um novo concurso público voltado exclusivamente para profissionais de nível superior.

O certame oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com jornadas de trabalho estabelecidas entre 30 e 40 horas semanais.

O período de inscrições começa no dia 26 de maio e segue até as 17h do dia 24 de junho. Todo o processo deve ser realizado por meio do site do Instituto Verbena, responsável pela organização da prova.

A taxa de participação é de R$ 150 para todos os cargos, mas os candidatos que atendem aos critérios podem solicitar a isenção do pagamento entre os dias 26 e 28 de maio.

A avaliação dos candidatos ocorrerá no dia 2 de agosto, um domingo, com a aplicação de provas objetivas em Minaçu e em cidades vizinhas, caso a demanda de inscritos exija.

Para o cargo de Procurador, o edital prevê uma prova discursiva adicional, enquanto os candidatos ao magistério passarão por prova de redação e análise de títulos.

O concurso também inclui etapas de verificação documental e clínica, como a avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação para candidatos negros.

O certame terá validade de dois anos após a homologação do resultado final. Existe ainda a possibilidade de prorrogação por igual período, permitindo que a prefeitura convoque aprovados do cadastro de reserva conforme a necessidade do serviço público.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Confira a relação das vagas:

Fiscal de Serviços Urbanos

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Sanitária

Médico Anestesista (1 vaga)

Médico Cardiologista (1 vaga)

Médico Clínico Geral (1 vaga)

Médico Dermatologista (1 vaga)

Médico Endocrinologista (1 vaga)

Médico Ortopedista/Traumatologista (1 vaga)

Médico Pediatra (1 vaga)

Médico Psiquiatra (1 vaga)

Procurador (1 vaga)

Professor PIII – Biologia – Zona Rural (1 vaga)

Professor PIII – Biologia – Zona Urbana (1 vaga)

Professor PIII – Educação Física – Zona Rural (2 vagas)

Professor PIII – Educação Física – Zona Urbana (2 vagas)

Professor PIII – Geografia – Zona Rural (1 vaga)

Professor PIII – Geografia – Zona Urbana (1 vaga)

Professor PIII – História – Zona Rural (1 vaga)

Professor PIII – História – Zona Urbana (1 vaga)

Professor PIII – Letras Português/Inglês – Zona Rural (2 vagas)

Professor PIII – Letras Português/Inglês – Zona Urbana (2 vagas)

Professor PIII – Matemática – Zona Rural (1 vaga)

Professor PIII – Matemática – Zona Urbana (1 vaga)

Professor PIII – Pedagogia – Zona Rural (25 vagas)

Professor PIII – Pedagogia – Zona Urbana (40 vagas)

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