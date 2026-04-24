Colocar uma moeda em cima do roteador: por que é recomendado e para que serve
Um truque simples que parece genial pode estar atrapalhando sua internet — e você nem percebe
Na era das redes sociais, soluções rápidas e aparentemente geniais ganham popularidade em questão de horas.
Principalmente quando envolvem tecnologia, esses “truques caseiros” prometem resolver problemas comuns sem custo e com o mínimo de esforço.
No entanto, nem tudo que viraliza realmente funciona. Muitas dessas dicas misturam conceitos técnicos com interpretações equivocadas.
É exatamente o que acontece com a ideia de colocar uma moeda em cima do roteador para melhorar o sinal de internet.
O mito por trás da moeda no roteador
A teoria que sustenta essa prática parece convincente à primeira vista. A ideia é que o metal da moeda funcionaria como um condutor ou refletor das ondas de rádio emitidas pelo roteador.
Com isso, muitas pessoas acreditam que o objeto poderia ampliar ou direcionar o sinal de Wi-Fi, funcionando como uma espécie de “mini -antena improvisada”.
No entanto, especialistas são diretos: essa lógica não se sustenta na prática. Isso porque as ondas de Wi-Fi operam em frequências como 2.4 GHz e 5 GHz, com comprimentos muito maiores do que o tamanho de uma moeda.
Como resultado, o impacto desse objeto é praticamente nulo na propagação do sinal.
O que realmente acontece na prática
Além de não melhorar o sinal, colocar uma moeda sobre o roteador pode gerar efeitos negativos. Em alguns casos, o acúmulo de metal pode interferir na distribuição das ondas, criando áreas com sinal mais fraco dentro da casa.
Além disso, existe um risco importante que muitas pessoas ignoram: o superaquecimento. Ao posicionar objetos sobre o aparelho, você pode bloquear as saídas de ventilação.
Consequentemente, o roteador passa a operar em temperaturas mais altas, o que reduz o desempenho e pode até comprometer a vida útil do equipamento.
Por outro lado, especialistas apontam que a única utilidade real da moeda é puramente física.
Em roteadores leves, o peso dos cabos pode desestabilizar o aparelho. Nesse caso, a moeda atua apenas como um pequeno contrapeso, evitando que ele se mova ou tombe.
Ou seja, o benefício não tem relação alguma com o sinal de internet.
O que realmente melhora o sinal de Wi-Fi
Em vez de recorrer a soluções sem comprovação, é mais eficaz adotar medidas simples e comprovadas. Primeiramente, o posicionamento do roteador faz toda a diferença.
Colocá-lo em um local alto e central da casa permite que o sinal se distribua de forma mais uniforme. Além disso, manter o aparelho longe de obstáculos como paredes grossas, espelhos e objetos metálicos evita interferências.
Outro ponto importante é evitar a proximidade com eletrodomésticos, especialmente na cozinha. Equipamentos como micro-ondas podem interferir diretamente na frequência do Wi-Fi.
Enquanto isso, a reinicialização periódica do roteador ajuda a melhorar o desempenho. Esse processo limpa o sistema e permite que o dispositivo selecione canais menos congestionados.
Por fim, investir em soluções como repetidores ou redes mesh pode ser muito mais eficiente do que qualquer “truque viral”.
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