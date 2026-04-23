Por que colocar uma lata em cima do roteador pode melhorar o Wi-Fi, segundo técnicos

Truque simples e curioso vem chamando atenção de quem sofre com internet fraca em alguns cantos da casa

(Imagem: Ilustração/IA)

Em tempos em que a internet precisa acompanhar trabalho, estudo, entretenimento e até tarefas simples do dia a dia, qualquer falha no sinal dentro de casa vira motivo de incômodo.

Basta o Wi-Fi oscilar em um quarto mais afastado ou travar bem na hora de uma chamada para que muita gente comece a procurar soluções rápidas, baratas e fáceis de testar sem sair do lugar.

É justamente nesse cenário que alguns truques domésticos ganham força nas redes sociais e despertam curiosidade até de quem costuma desconfiar dessas alternativas.

Entre eles, um dos que mais chama atenção envolve um objeto comum da cozinha e uma promessa tentadora: redirecionar melhor o sinal do roteador e melhorar a conexão em pontos específicos da casa.

A ideia é colocar uma lata metálica próxima ou sobre o roteador para tentar refletir parte das ondas e direcionar o sinal para uma determinada área.

Na prática, o metal pode ajudar a concentrar a propagação em um sentido, o que faz com que a internet chegue com mais força em alguns pontos, especialmente quando o aparelho está mal posicionado ou cercado por obstáculos.

Apesar da curiosidade em torno do truque, ele não funciona como solução mágica. O efeito tende a ser limitado e pode variar bastante conforme o local, a posição da lata e a estrutura do ambiente.

Em alguns casos, a tentativa até ajuda pontualmente, mas em outros pode piorar a distribuição do sinal se a improvisação for feita sem cuidado.

Por isso, o uso da lata costuma ser visto mais como um teste caseiro do que como resposta definitiva para problemas de conexão.

Medidas mais eficazes continuam sendo posicionar o roteador em área central da casa, evitar barreiras físicas, deixá-lo longe de interferências e, quando necessário, investir em repetidores ou sistemas mais adequados para o espaço.

Ainda assim, o truque chama atenção justamente por mostrar como pequenas mudanças ao redor do roteador podem interferir na forma como o sinal se espalha.

Mesmo sem garantir resultados impressionantes, a experiência virou assunto entre quem busca alternativas simples para tentar melhorar a internet sem grandes gastos.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

