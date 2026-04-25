IPVA isento: nova regra pode beneficiar 8 milhões de veículos no Brasil em 2026

Emenda constitucional unifica regras e garante isenção automática para veículos com mais de 20 anos

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

Pagamento pode ser feito por meio de boleto emitido no portal de serviços do Governo Estadual (Foto: Denis Marlon/Divulgação)

Uma mudança importante nas regras do IPVA começa a valer em 2026 e promete aliviar o bolso de milhões de brasileiros. A nova legislação garante isenção do imposto para veículos com 20 anos ou mais de fabricação em todo o país.

Com isso, cerca de 8 milhões de veículos devem deixar de pagar o tributo, segundo estimativas ligadas à nova regra.

Nova regra passa a valer em todo o Brasil

A mudança aconteceu após a promulgação da Emenda Constitucional 137, que alterou o artigo 155 da Constituição Federal.

Antes disso, cada estado definia seus próprios critérios de isenção. Por isso, muitos motoristas enfrentavam regras diferentes dependendo da região.

Agora, a regra se torna única em todo o território nacional. Dessa forma, veículos com mais de 20 anos ficam automaticamente livres do pagamento do IPVA.

Quais veículos entram na isenção

A nova regra não vale apenas para carros de passeio.

Além disso, o benefício se estende a outros tipos de veículos registrados no país, como:

Caminhonetes

Veículos de uso misto

Micro-ônibus

Ônibus

Reboques

Semirreboques

Assim, tanto veículos particulares quanto de transporte e carga passam a ser contemplados.

Quem será beneficiado na prática

Na prática, veículos fabricados até 2006 deixam de gerar cobrança do imposto a partir de 2026.

Com isso, donos de carros mais antigos ganham um alívio importante no orçamento anual.

Além disso, a medida corrige uma distorção antiga. Antes, muitos proprietários transferiam veículos para estados com regras mais vantajosas.

Isenção será automática

Outro ponto que facilita a vida do contribuinte é a automatização do processo.

Ou seja, o proprietário não precisa fazer nenhum pedido para obter o benefício. O próprio sistema reconhece a idade do veículo e aplica a isenção.

Licenciamento continua obrigatório

Apesar da isenção do IPVA, outras obrigações permanecem.

O motorista ainda precisa pagar o licenciamento anual, além de quitar multas e débitos pendentes.

Caso existam dívidas antigas, o veículo não consegue ser regularizado, mesmo com a nova regra em vigor.

Mudança traz mais clareza para motoristas

Com a padronização, o sistema fica mais simples e transparente.

Além disso, a nova regra reduz desigualdades entre estados e facilita o entendimento das obrigações por parte dos proprietários.

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