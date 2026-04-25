IPVA isento: nova regra pode beneficiar 8 milhões de veículos no Brasil em 2026
Emenda constitucional unifica regras e garante isenção automática para veículos com mais de 20 anos
Uma mudança importante nas regras do IPVA começa a valer em 2026 e promete aliviar o bolso de milhões de brasileiros. A nova legislação garante isenção do imposto para veículos com 20 anos ou mais de fabricação em todo o país.
Com isso, cerca de 8 milhões de veículos devem deixar de pagar o tributo, segundo estimativas ligadas à nova regra.
Nova regra passa a valer em todo o Brasil
A mudança aconteceu após a promulgação da Emenda Constitucional 137, que alterou o artigo 155 da Constituição Federal.
Antes disso, cada estado definia seus próprios critérios de isenção. Por isso, muitos motoristas enfrentavam regras diferentes dependendo da região.
Agora, a regra se torna única em todo o território nacional. Dessa forma, veículos com mais de 20 anos ficam automaticamente livres do pagamento do IPVA.
Quais veículos entram na isenção
A nova regra não vale apenas para carros de passeio.
Além disso, o benefício se estende a outros tipos de veículos registrados no país, como:
- Caminhonetes
- Veículos de uso misto
- Micro-ônibus
- Ônibus
- Reboques
- Semirreboques
Assim, tanto veículos particulares quanto de transporte e carga passam a ser contemplados.
Quem será beneficiado na prática
Na prática, veículos fabricados até 2006 deixam de gerar cobrança do imposto a partir de 2026.
Com isso, donos de carros mais antigos ganham um alívio importante no orçamento anual.
Além disso, a medida corrige uma distorção antiga. Antes, muitos proprietários transferiam veículos para estados com regras mais vantajosas.
Isenção será automática
Outro ponto que facilita a vida do contribuinte é a automatização do processo.
Ou seja, o proprietário não precisa fazer nenhum pedido para obter o benefício. O próprio sistema reconhece a idade do veículo e aplica a isenção.
Licenciamento continua obrigatório
Apesar da isenção do IPVA, outras obrigações permanecem.
O motorista ainda precisa pagar o licenciamento anual, além de quitar multas e débitos pendentes.
Caso existam dívidas antigas, o veículo não consegue ser regularizado, mesmo com a nova regra em vigor.
Mudança traz mais clareza para motoristas
Com a padronização, o sistema fica mais simples e transparente.
Além disso, a nova regra reduz desigualdades entre estados e facilita o entendimento das obrigações por parte dos proprietários.
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