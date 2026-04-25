Prepare as malas: feriado prolongado garantido de 4 dias para a maioria dos trabalhadores brasileiros em junho

Uma sequência aguardada de dias livres promete movimentar estradas e aeroportos em breve

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil)

O calendário nacional de 2026 reserva uma excelente notícia para quem busca um respiro na rotina profissional já logo no primeiro semestre.

Com a chegada de junho, a tradicional celebração de Corpus Christi, que ocorre no dia 4 de junho, uma quinta-feira, viabiliza o tão desejado “feriadão” de quatro dias para milhões de brasileiros.

Embora a data seja classificada juridicamente como ponto facultativo em âmbito federal, a grande maioria das capitais e municípios do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, institui o dia como feriado municipal, o que historicamente induz ao decreto de ponto facultativo também na sexta-feira, dia 5 de junho.

Esse cenário permite que o trabalhador emende o descanso com o fim de semana, gerando um impacto direto na economia do turismo interno, que prevê uma taxa de ocupação hoteleira superior a 80% em destinos serranos e litorâneos, conforme as projeções iniciais dos órgãos setoriais para este ano.

Este fenômeno de mobilidade urbana e trabalhista acontece porque, conforme as diretrizes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as datas de Corpus Christi são tradicionalmente aproveitadas para otimizar o funcionamento da máquina pública e do setor de serviços.

Para o setor privado, a folga prolongada é decidida através de acordos coletivos ou convenções internas, mas a tendência de mercado em 2026 aponta para a concessão da “ponte” em virtude da compensação de horas, visando o bem-estar e a produtividade das equipes.

É fundamental que o empregado verifique a legislação específica de sua cidade e as normas do seu sindicato, pois, legalmente, o dia 4 de junho não é feriado nacional automático, dependendo da ratificação local para garantir a dispensa remunerada.

Com o dólar e as passagens aéreas apresentando oscilações, a recomendação de especialistas em finanças é que as reservas de viagens sejam efetuadas com ao menos 60 dias de antecedência para garantir as melhores tarifas desta temporada.

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