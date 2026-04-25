Quanto ganha quem trabalha na cozinha do McDonald’s, Burger King e Bobs? Confira a média salarial em 2026

Descubra quais são os rendimentos mensais reais para quem atua nos bastidores da alimentação direta ao público

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

O setor de fast food no Brasil consolidou-se em 2026 como o maior empregador de jovens, operando sob a égide do novo salário mínimo de R$ 1.621,00.

As redes McDonald’s, Burger King e Bob’s ajustaram suas tabelas conforme as novas diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, focando na retenção de talentos operacionais.

Quem atua na cozinha, especificamente no preparo e montagem, exerce uma função vital que exige agilidade e conformidade com normas sanitárias rígidas.

O cargo, geralmente enquadrado como “Atendente de Cozinha” ou “Auxiliar”, segue as variações regionais de custo de vida e os acordos firmados entre as empresas e entidades de classe, garantindo que o piso da categoria permaneça acima do mínimo nacional.

Qual a média no McDonalds

Atualmente, a média salarial para quem trabalha na cozinha dessas três redes gira em torno de R$ 1854,00. No McDonalds, o valor médio para iniciante é de R$ 1.930,00, podendo variar conforme o adicional noturno.

Qual a média no Burger King

No Burger King, os rendimentos situam-se na faixa de R$ 1825,00, enquanto o Bob’s mantém uma média de R$ 1.808,00. Estes valores são balizados por dados de plataformas como o Salario.com.br e o portal Glassdoor, que compilam informações reais de funcionários.

A variação ocorre devido ao cumprimento de convenções coletivas específicas, como as do Sindifast, que asseguram que a remuneração acompanhe a inflação do período.

Benefícios e Evolução na Carreira

Para além do salário base, o pacote de remuneração total é impulsionado por benefícios e pela possibilidade de ascensão rápida.

A Arcos Dorados, por exemplo, anunciou recentemente um investimento de U$ 325 milhões para expansão e modernização, o que aumenta a demanda por líderes de cozinha.

Fontes do setor de recursos humanos indicam que, somando bônus de assiduidade e benefícios como plano de súde, a remuneração indireta eleva o atrativo das vagas.

Em grandes centros, onde a competitividade é maior, os valores brutos para quem possui experiência na chapa ou preparação de insumos podem atingir o teto de R$ 2.450,00, conforme apontam registros do CAGED.

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