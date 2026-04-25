Sazon caseiro: o tempero que dá certo em qualquer prato e custa menos que o original

Mistura simples com ingredientes acessíveis substitui temperos industrializados e garante mais sabor no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Quem busca praticidade na cozinha costuma recorrer aos temperos prontos. No entanto, existe uma alternativa simples, econômica e eficiente: o sazon caseiro.

Além de fácil de fazer, ele rende bastante e ainda permite mais controle sobre os ingredientes. A dica foi compartilhada por Maria Carolina, do perfil @eu.dicasdamaria, que mostrou como preparar essa mistura versátil em poucos minutos.

Mistura prática que facilita o dia a dia

Em primeiro lugar, o grande diferencial desse tempero está na praticidade.

Com poucos ingredientes, você cria uma base que funciona em várias receitas. Assim, é possível usar no preparo de carnes, arroz, feijão e legumes sem precisar de vários temperos diferentes.

Além disso, a mistura já fica pronta para uso, o que agiliza a rotina.

Ingredientes simples e acessíveis

A receita utiliza itens fáceis de encontrar e com bom custo-benefício:

2 colheres (de sopa) de colorau

2 colheres (de sopa) de alho desidratado

2 colheres (de sopa) de salsa desidratada

1 colher (de sopa) de orégano

4 folhas de louro

Depois disso, basta bater tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Como usar o tempero caseiro

Após o preparo, armazene o tempero em um pote fechado.

Assim, você pode utilizar pequenas quantidades no dia a dia. Por exemplo, ele funciona muito bem em refogados, carnes e até caldos.

Além disso, por ser versátil, substitui facilmente versões industrializadas.

Economia e mais sabor no prato

Outro ponto importante envolve o custo.

Como os ingredientes rendem bastante, o valor final fica menor em comparação aos temperos prontos. Além disso, o sabor tende a ser mais natural, já que você controla a composição da mistura.

Por isso, essa opção se torna interessante para quem quer economizar sem abrir mão do sabor.

Alternativa simples que vale a pena testar

No fim das contas, preparar seu próprio tempero pode ser mais fácil do que parece.

Com poucos minutos, você garante uma opção prática, econômica e eficiente para o dia a dia. Dessa forma, suas receitas ganham mais sabor e personalidade.

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