Cimehgo alerta para baixa umidade e calor intenso em Goiás neste domingo

Índices podem ficar abaixo de 25% em diversas regiões do estado, aumentando riscos à saúde e elevando chances de queimadas

Isabella Valverde - 26 de abril de 2026

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta para a baixa umidade relativa do ar neste domingo (26), diante da permanência de uma massa de ar seco e quente sobre o estado. A previsão indica que os índices podem cair para menos de 25% em várias cidades, situação considerada de atenção.

Segundo o órgão, um sistema de alta pressão atmosférica segue atuando sobre o Brasil Central e funciona como uma barreira que impede o avanço de frentes frias e áreas de instabilidade. Com isso, Goiás permanece sob domínio de ar seco descendente, fenômeno que dificulta a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme.

A expectativa para o domingo é de céu aberto e predomínio de sol em todas as regiões goianas. Sem nebulosidade significativa, os goianos devem se preparar para lidar com tardes quentes no fim de abril.

Além do desconforto provocado pelo calor, a combinação entre altas temperaturas e ar seco traz impactos diretos à saúde. Entre os principais riscos apontados estão irritação nas vias respiratórias, ressecamento de mucosas, tosse seca, problemas oculares e aumento das chances de desidratação.

O Cimehgo também chama atenção para o risco ampliado de queimadas. Vegetação seca, calor e baixa umidade criam condições favoráveis para a propagação de incêndios em áreas urbanas e rurais.

A tendência é que o bloqueio atmosférico continue no início da próxima semana, mantendo o cenário de estiagem em Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!