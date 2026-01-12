Período de seca deve começar mais cedo em Goiás, afirma Cimehgo

Previsão indica redução do tempo chuvoso e estiagem mais prolongada no segundo semestre

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

Para esta semana, a previsão aponta a manutenção de temperaturas elevadas em todas as regiões goianas, acompanhadas de alta umidade relativa do ar. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) prevê que o período de seca em Goiás deve começar mais cedo em 2026.

De acordo com os prognósticos mais recentes, a estação chuvosa tende a ser mais curta, abrindo espaço para uma estiagem prolongada ao longo do segundo semestre.

Segundo o gerente do órgão, André Amorim, os modelos climáticos indicam mudanças no padrão habitual do clima no estado.

“Os prognósticos atuais mostram um período chuvoso um pouco mais curto do que o normal, com tendência de seca mais longa nos próximos meses”, explicou.

Para esta semana, a previsão aponta a manutenção de temperaturas elevadas em todas as regiões goianas, acompanhadas de alta umidade relativa do ar.

Essa combinação, conforme o Cimehgo, provoca a sensação de tempo abafado e favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, típicas de calor intenso.

Ainda de acordo com Amorim, uma nova frente fria deve avançar sobre Goiás no próximo domingo, o que pode provocar o retorno de chuvas mais intensas em parte do estado, especialmente em áreas do Sul e do Centro.

O gerente reforçou a importância de a população acompanhar os comunicados oficiais e ficar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil de Goiás, sobretudo diante de mudanças rápidas nas condições do tempo.

As orientações incluem atenção redobrada durante temporais, risco de rajadas de vento, descargas elétricas e possíveis transtornos em áreas urbanas mais vulneráveis.

