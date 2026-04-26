Goiana sofre golpe de R$ 9 mil após tentar conseguir visto para os EUA; esquema movimentou R$ 20 milhões

Quatro brasileiros foram presos na Flórida, suspeitos de se passarem por advogados especializados para extorquir imigrantes

Natália Sezil - 26 de abril de 2026

Goiana perdeu cerca de R$ 9 mil ao tentar regularizar situação nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

A Polícia da Flórida, nos Estados Unidos, desmantelou uma quadrilha de brasileiros suspeitos de aplicar golpes em imigrantes que tentavam regularizar a situação deles no país. Entre as vítimas, está uma goiana.

A jovem, que preferiu não se identificar, contou ao G1 que perdeu US$ 1.825, o equivalente a cerca de R$ 9 mil, para a Legacy Imigra. O prejuízo poderia ter sido ainda maior se ela não tivesse começado a desconfiar da situação.

Moradora do Texas, ela relatou que saiu de Goiânia rumo aos Estados Unidos há aproximadamente quatro anos. Foi como turista, mas optou por permanecer no país e começou a estudar em uma escola de inglês.

Depois, aplicou para uma faculdade. Apesar disso, acabou precisando dar entrada em um pedido de asilo após a instituição perder um prazo. Por isso, entrou em contato com um advogado.

Na versão dela, o profissional (também brasileiro) acabou não prestando o serviço. Foi quando a jovem encontrou uma propaganda online da empresa B Consulting, que oferecia auxiliar imigrantes nas solicitações de permanência em território americano.

Os serviços da companhia custariam US$ 3.200, no total – com entrada de US$ 1.000 e parcelas de US$ 275. Ela começou a pagar, mas percebeu que o processo não estava progredindo.

“O meu caso não chegou nem a ser aplicado. Eles receberam o meu dinheiro em outubro do ano passado e nunca entraram com o meu processo”, disse ao G1.

A jovem afirma que só soube que se tratava da Legacy Imigra durante as conversas, quando o pedido de asilo já estava sendo negociado. Inclusive, relata que tentou fugir desse nome.

“Eu fugi da Legacy porque já havia um burburinho de que a Legacy estava fazendo ‘fast food’ de documentos. Quando eu fechei o contrato e eles me pediram para enviar o material pra Legacy, eu: ‘Peraí. Com a Legacy?”, relatou.

Com o tempo, a goiana acabou recebendo uma ligação cobrando o restante dos pagamentos. Respondeu que não continuaria a pagar, já que não recebia o serviço, e não teve mais notícias dos suspeitos.

Quatro brasileiros presos

Quatro brasileiros foram presos por aplicar golpes em imigrantes. O esquema veio à tona na última quarta-feira (22), quando a Polícia da Flórida divulgou informações.

Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Ronaldo de Campos e Lucas Felipe Trindade Silva são os responsáveis pelo Legacy Imigra.

Eles são suspeitos de ter acumulado mais de US$ 20 milhões ao longo de três anos por meio de extorsão, fraude organizada e exercício ilegal da advocacia.

De acordo com o xerife John W. Mina, as investigações começaram em setembro de 2025, e pelo menos sete vítimas do grupo se apresentaram às autoridades. Cada um perdeu entre US$ 2.500 e US$ 26 mil (o equivalente a R$ 129.495).

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