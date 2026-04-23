Natural de Goiânia, soldado do exército dos EUA viraliza ao ensinar companheiro a dizer “Mozarlândia”

Imigrante foi aos Estados Unidos em 2016 e inicialmente atuou na área da construção civil

Davi Galvão - 23 de abril de 2026

Natural de GoiÂnia e criado em Mozarlândia, Gustavo da Silva Rodrigues atua como soldado do exército dos EUA. (Imagem: Reprodução/Instagram/@dasilva.tactical)

Se até para quem é goiano do pé rachado alguns nomes de municípios interioranos do estado já causam estranhamento ou são de difícil pronúncia, imagine para o soldado norte-americano que foi incumbido de tentar pronunciar “Mozarlândia“.

O desafio foi proposto pelo militar Gustavo da Silva Rodrigues. Natural de Goiânia, mas criado na cidade do interior goiano, ele que agora faz parte das forças de defesa dos Estados Unidos.

Na gravação, Gustavo repete a expressão “Chama, Mozarlândia”, enquanto o estrangeiro se esforça para reproduzir a fonética do município localizado no norte de Goiás.

A desenvoltura do americano em lidar com as nuances do português garantiu o entretenimento dos internautas, que viralizaram o conteúdo com comentários bem-humorados sobre o choque cultural.

“Eu pensando que se tivesse um bombardeio no Brasil eles não iriam encontrar Mozarlândia. Já acho”, brincou uma usuária.

Trajetória de superação

Natural de Goiânia, mas criado em Mozarlândia, Gustavo imigrou para os Estados Unidos em 2016, aos 21 anos.

Antes de vestir o uniforme, ele percorreu um longo caminho de adaptação, trabalhando no setor de construção civil e enfrentando obstáculos comuns a muitos imigrantes, como a barreira do idioma, a instabilidade financeira e a distância da família.

Com o tempo, ele se especializou no setor e chegou a estabelecer a própria empresa em solo americano.

A transição para a carreira militar ocorreu anos pouco depois e exigiu uma rotina rigorosa de estudos e preparação física, sendo que, mesmo após ser aprovado nas etapas iniciais, Gustavo passou por mais de 20 semanas de treinamento intensivo.

Atualmente, ele desempenha uma função técnica de alta relevância estratégica dentro do Exército como operador de drones.

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