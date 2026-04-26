Jovem é morto a tiros dentro de kitnet em Anápolis
Vizinhos contam ter escutado discussão acalorada antes de ouvir os disparos
Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros dentro da kitnet em que morava na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, no início da tarde deste domingo (26).
A Polícia Militar (PM) foi acionada por um dos vizinhos, que conta ter escutado vários disparos contra a unidade da vítima.
O suspeito, que estaria vestindo boné, camiseta e bermuda, teria fugido logo depois do crime. O vizinho não soube identificar o homem.
Questionado pelas autoridades, ele teria contado que ouviu uma discussão acalorada na unidade antes de escutar cinco disparos de arma de fogo.
No local, os policiais confirmaram o óbito do jovem. O caso segue sob tutela das autoridades competentes, responsáveis por identificar o suspeito e a motivação do crime.
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